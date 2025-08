El GP de Hungría 2025 se disputará este domingo 3 de agosto por la fecha 14 de la temporada de la Fórmula 1. Para seguir la transmisión, los fanáticos de los fierros tienen que conectarse a la señal de ESPN, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Disney Plus y F1 TV Pro. Este gran evento está pactado para iniciar desde las 8:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y se disputará en el Circuito de Hungaroring. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los eventos de la F1 en la web de Depor.

