El se correrá este domingo 26 de julio, por una nueva fecha de la temporada 2026 de la . Para seguir la transmisión de esta carrera, los fanáticos del automovilismo podrán conectarse a la señal de ESPN, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Disney Plus y F1 TV Pro. Este gran evento está programado para las 8:00 a.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, una hora menos en México, y se disputará en el tradicional Hungaroring, sede del Gran Premio de Hungría.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC