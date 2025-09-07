GP de Italia en la Fórmula 1. (Diseño: Christian Marlow)
GP de Italia en la Fórmula 1. (Diseño: Christian Marlow)

El se disputará (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 7 de setiembre por la fecha 16 de la temporada de la . Para seguir la transmisión, los fanáticos de los fierros deben conectarse a la señal de ESPN, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Disney Plus y F1 TV Pro. Este gran evento está pactado para iniciar desde las 8:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y se disputará en el Autódromo Nacional de Monza.

GP de Italia de Fórmula 1. (Video: Tierra MotoSport)
GP de Italia de Fórmula 1. (Video: Tierra MotoSport)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC