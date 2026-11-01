El se disputa EN VIVO y EN DIRECTO, por la temporada 2026 de la . ¿En qué canales ver la transmisión de esta carrera? En Latinoamérica, la competencia se podrá seguir por la señal de ESPN, mientras que Disney Plus Premium es otra de las alternativas para verla vía streaming. F1 TV Pro también ofrecerá cobertura para sus suscriptores en los países donde está disponible. Ojo, no busques transmisiones por páginas no autorizadas. ¿A qué hora inicia la carrera? Este domingo 1 de noviembre, a las 3:00 p.m. en Perú, desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México.

GP de México se correrá este domingo. (Video: F1)
GP de México se correrá este domingo. (Video: F1)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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