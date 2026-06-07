El se correrá el domingo 7 de junio, por una nueva fecha de la temporada 2026 de la . Para seguir la transmisión de esta carrera, los fanáticos del automovilismo podrán conectarse a la señal de ESPN, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Disney Plus y F1 TV Pro. Este gran evento está pactado para las 8:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay) y se disputará en el histórico Circuito de Mónaco. Depor te ofrecerá todas las incidencias, resultados y el resumen completo de la carrera.

Se correrá el GP de Mónaco. (Video: F1)
Se correrá el GP de Mónaco. (Video: F1)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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