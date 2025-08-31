El GP de Países Bajos 2025 se disputa este domingo 31 de agosto por la fecha 15 de la temporada de la . Para seguir la transmisión, los fanáticos de los fierros deben conectarse a la señal de ESPN, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Disney Plus y F1 TV Pro. Este gran evento estuvo pactado para iniciar desde las 8:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y se disputará en el Circuito de Zandvoort. Sigue todos los detalles y el minuto a minuto de la competencia en Depor.

Previa GP de Países Bajos 2025. (Video: Motorsport / Foto: ESPN)
Previa GP de Países Bajos 2025. (Video: Motorsport / Foto: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC