El se disputa este domingo 30 de noviembre por una jornada más de la . Para seguir, los fanáticos de los fierros debieron conectarse a la señal de ESPN, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Disney Plus y F1 TV Pro. Este gran evento está pactado para iniciar desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y se disputará en el Circuito de Losail. Sigue todos los detalles en Depor.

Previa GP de Qatar 2025 por F1. (Video: ESPN)
Previa GP de Qatar 2025 por F1. (Video: ESPN)

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC