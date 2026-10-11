El se correrá este domingo 11 de octubre, por una nueva fecha de la temporada 2026 de la . Para seguir la transmisión de esta carrera, los fanáticos del automovilismo podrán conectarse a la señal de ESPN, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Disney Plus y F1 TV Pro. Este gran evento está programado para las 7:00 a.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, una hora menos en México, y siete horas más tarde en España, y se disputará en el circuito urbano de Marina Bay, sede del Gran Premio de Singapur 2026.

GP de Singapur se correrá este domingo a las 7:00 a.m. (Video: F1)
GP de Singapur se correrá este domingo a las 7:00 a.m. (Video: F1)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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