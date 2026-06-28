El Gran Premio de Austria marca un punto de inflexión en la apretada gira europea de la Fórmula 1 este 2026, captando la máxima atención de los aficionados de la categoría reina del automovilismo en Estados Unidos, México y el resto del mundo. La gran carrera se llevará a cabo este domingo 28 de junio, a partir de las 07:00 horas del Tiempo de Centro (9:00 a.m. ET / 6 a.m. PT) , sobre el trazado del Red Bull Ring, cuyo asfalto exige una precisión milimétrica al ser el circuito más veloz del calendario en tiempo por vuelta, donde clasificar en el rango del minuto y tres segundos es vital.

Tras lograr su histórica primera victoria al volante de un Ferrari en Barcelona, Lewis Hamilton, de 41 años, reaviva seriamente sus opciones de pelear por un octavo título mundial. El piloto británico ha recortado la brecha a 41 puntos frente al líder del campeonato, el novato Kimi Antonelli de Mercedes. El joven talento italiano de 19 años enfrenta su primer gran desafío mental tras abandonar en España por un fallo técnico, lo que interrumpió su dominante inicio de campaña.

La lucha en la parte alta de la tabla se intensifica gracias al rendimiento de George Russell, quien aprovechó el retiro de su compañero para finalizar segundo en Barcelona y colocarse a 50 puntos de Antonelli. Aunque Mercedes y Ferrari aterrizan en Spielberg como los claros contendientes a vencer, el garaje de McLaren amenaza con alterar el orden establecido tras las sólidas mejoras mostradas en la fecha anterior, dejando a Lando Norris y Oscar Piastri al acecho de su primera victoria. Paralelamente, Red Bull afronta una enorme presión en su carrera de casa, lidiando con un ambiente enrarecido ante las dudas que aún rodean el futuro contractual de Max Verstappen.

Sobre el Red Bull Ring, el trazado de 2.7 millas cuenta oficialmente con diez curvas, aunque la exigencia de frenado se reduce únicamente a siete sectores clave. Esta configuración hiperrápida, sumada a tres zonas consecutivas de DRS desde la recta principal, garantiza un espectáculo de rebases constante, especialmente en el tenso ascenso hacia la curva tres. Asimismo, la reciente incorporación de trampas de grava en el último sector ha eliminado finalmente los controversiales castigos por exceder los límites de pista.

El factor meteorológico en la región de Estiria también promete añadir una capa extra de complejidad estratégica durante el fin de semana. Los pronósticos anticipan un clima sofocante con temperaturas sostenidas de 30 °C, combinadas con una amenaza latente de tormentas eléctricas que podrían desatar el caos en los boxes.

Si quieres seguir el GP de Austria 2026 EN VIVO desde Estados Unidos o México, F1 TV volverá a ser una de las principales opciones de transmisión. La plataforma oficial de la Fórmula 1 ofrece acceso a todas las sesiones del fin de semana, incluidas prácticas libres, clasificación y carrera, además de cámaras onboard, radios de equipo y cronometraje en tiempo real.

El GP de Austria 2026 será este domingo 28 de junio. Conoce qué canales de TV y dónde ver la carrera por señal abierta y app móviles en Estados Unidos, México y España. (Foto: Composición Mag)

TL;DR: Lo que debes saber de la carrera F1 del GP de Austria 2026

🏎️ El GP de Austria 2026 se corre el domingo 28 de junio.

📺 F1 TV transmitirá todas las sesiones del fin de semana.

🎛️ Disponible en Estados Unidos mediante F1 TV Pro y F1 TV Premium.

⛽ Disponible en México mediante F1 TV Pro y F1 TV Premium.

📱 Compatible con Smart TV, celulares, tablets y computadoras.

🏁 La carrera comenzará a las 9:00 a.m. ET y 6:00 a.m. PT.

¿Dónde ver F1 TV EN VIVO para el GP de Austria 2026?

F1 TV es el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1 y permite seguir en directo todas las actividades del campeonato mundial.

Los usuarios podrán acceder a:

Entrenamientos libres.

Clasificación.

Sprint (cuando aplique).

Carrera principal.

Cámaras onboard de cada piloto.

Radios de equipo en vivo.

Datos de telemetría.

Cronometraje en tiempo real.

Repeticiones completas bajo demanda.

La plataforma se ha convertido en una de las opciones preferidas por los aficionados que buscan una experiencia más completa que la transmisión televisiva tradicional.

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro y F1 TV Premium?

Si quieres disfrutar del Gran Premio de Mónaco con la máxima calidad disponible, estos son los precios vigentes en Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

País Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil R$28.90 BRL R$279.90 BRL

F1 TV Premium

País Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1,600 MXN Brasil R$57.90 BRL R$400 BRL

¿En qué dispositivos puedo ver F1 TV?

F1 TV Pro y F1 TV Premium son compatibles con múltiples dispositivos:

Computadoras y laptops.

Teléfonos móviles Android.

iPhone.

Tablets.

Roku.

Apple TV.

Google TV.

Fire TV.

Smart TV compatibles.

Navegadores web.

Esto permite seguir la carrera tanto desde casa como desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Qué incluye F1 TV Pro?

Los suscriptores de F1 TV Pro tienen acceso a:

Transmisión EN VIVO de todas las carreras.

Prácticas libres y clasificación.

Cámaras onboard en tiempo real.

Radio de los equipos.

Fórmula 2.

Fórmula 3.

F1 Academy.

Porsche Supercup.

Archivo histórico de carreras.

Programas exclusivos de Fórmula 1.

Cronometraje en vivo.

Telemetría y mapas de pilotos.

¿Qué incluye F1 TV Premium?

Además de todas las funciones de F1 TV Pro, el plan Premium incorpora:

Transmisión en 4K UHD y HDR compatible.

Multivista personalizada.

Hasta seis dispositivos simultáneos.

Experiencia inmersiva mejorada.

Más opciones de personalización durante la carrera.

Es la alternativa más completa para quienes siguen regularmente el Mundial de Fórmula 1.

GP de Austria 2026: fecha, hora y dónde verlo

Dato Información Evento Gran Premio de Austria 2026 Fecha Domingo, 28 de junio de 2026 Hora ET 9:00 a.m. Hora PT 6:00 a.m. Circuito Red Bull Ring País Austria Streaming F1 TV TV Latinoamérica ESPN y Disney+ Premium

El Red Bull Ring: uno de las pruebas más rápidas de la Fórmula 1

El Red Bull Ring es un autódromo permanente de carreras situado en Spielberg, en la región alpina de Estiria, Austria. Actualmente es propiedad de la marca de bebidas energéticas Red Bull y es uno de los circuitos más cortos, rápidos y visualmente espectaculares del calendario mundial.

El circuito actual tiene una longitud de 4.318 kilómetros y cuenta con solo 10 curvas, lo que se traduce en el tiempo de vuelta más rápido de toda la temporada de Fórmula 1 (generalmente por debajo de los 65 segundos).

Ficha técnica del Red Bull Ring

Característica Información Primer GP de F1 1964 (Zeltweg) Longitud 4,326 km Número de vueltas 71 Distancia total 307.018 km Récord de vuelta 1:07.924s Piloto récord Oscar Piastri (2025)

Parrilla de pilotos Fórmula 1 2026

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Ferrari

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Red Bull

Max Verstappen

Isack Hadjar

Mercedes

George Russell

Kimi Antonelli

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Williams

Carlos Sainz

Alex Albon

Cadillac

Sergio “Checo” Pérez

Valtteri Bottas

Alpine

Pierre Gasly

Franco Colapinto

Audi

Nico Hulkenberg

Gabriel Bortoleto

Haas

Oliver Bearman

Esteban Ocon

Visa Cash App RB

Liam Lawson

Arvid Lindblad

La carrera del GP de Austria 2026 se realizará en el Red Bull Ring de Spielberg. (Foto: GONGORA / NURPHOTO / NURPHOTO / AFP)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre F1 TV y el GP de Austria

¿Dónde ver el GP de Austria 2026 EN VIVO?

La carrera podrá seguirse mediante F1 TV, además de las señales oficiales de ESPN y Disney+ Premium en Latinoamérica.

¿A qué hora comienza la carrera en Estados Unidos?

La salida está programada para las 9:00 a.m. ET y 6:00 a.m. PT.

¿F1 TV transmite toda la temporada?

Sí. La plataforma oficial ofrece acceso a todas las carreras, clasificaciones y prácticas del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

¿Qué plan conviene más?

F1 TV Pro es suficiente para la mayoría de aficionados. F1 TV Premium añade calidad 4K, multivista y más dispositivos simultáneos.

¿Quién tiene el récord de vuelta en Red Bull Ring?

Oscar Piastri de McLaren posee el récord oficial de carrera con un tiempo de 1:07.924 registrado en 2025.