¿Fanático de la Fórmula 1? 4 formas de vivir al máximo tus domingos de carrera.

Durante este mes, mientras las carreras se viven con intensidad en circuitos como Singapur, Estados Unidos y México, la emoción de la velocidad trasciende las pistas. La temporada 2025 de Fórmula 1 está alcanzando niveles históricos de entusiasmo, con la mayoría de las carreras registrando una mayor asistencia de fin de semana que en la temporada anterior. Solo en el circuito de Singapur, más de 300 mil fanáticos se reunieron para vivir la experiencia en vivo, reflejando el creciente fervor por este deporte en todo el mundo. Aquí te dejamos cuatro ideas que transformarán tu pasión por la F1 en una experiencia completa.

Prepara tu ritual de carrera en casa

Convertir tu hogar en un centro de carreras es parte del encanto. Comienza el día con un desayuno o brunch temático según el país del Gran Premio, el ambiente importa tanto como la carrera. Acondiciona tu espacio con una buena pantalla, sistema de sonido, banderas de tus equipos favoritos y hasta iluminación especial. Puedes llevarlo más allá con snacks personalizados, como galletas con forma de casco o pastelitos con el logo de tu escudería, para compartir con amigos o familia durante la carrera.

Súmate a la comunidad online de fanáticos

La emoción de la F1 se vive también fuera de la pista. Durante la clasificación y la carrera, miles de fanáticos comentan en tiempo real en redes sociales a las que puedes unirte para participar en debates, y seguir los análisis en vivo de expertos, youtubers o ex pilotos.

Diversos Podcasts están llenos de contenido para fanáticos como entrevistas, análisis técnicos, predicciones y resúmenes semanales que te ayudarán a entender el mundo de la Fórmula 1 desde todos los ángulos.

Arma y colecciona: la F1 también se construye en casa

Cuando la pasión por la velocidad llega al hogar, los coleccionables y sets de construcción se convierten en una forma única de vivir la experiencia. Armar autos emblemáticos y escenarios de carrera permite revivir la emoción de la pista y compartirla con familia o amigos.

Los sets de LEGO Speed Champions ofrecen modelos detallados de autos icónicos de escuderías como Ferrari, McLaren y Mercedes. Para los fanáticos que disfrutan los retos técnicos, la línea LEGO Technic es ideal: construcciones complejas con mecanismos reales de suspensión y dirección. Y si hay niños en casa, o simplemente quieres construir todo un universo de carreras, LEGO City te permite crear talleres, pit stops, garajes y tribunas. Es una forma divertida y creativa de compartir en familia y dejar volar la imaginación mientras se vive la emoción de la F1 desde otro ángulo.

Compite con amigos

¿Tienes espíritu competitivo? Aprovecha la carrera para armar tu propio campeonato entre amigos. Hagan predicciones de podio, vueltas rápidas, posición de salida o incluso posibles incidentes. Puedes premiar a quien más acierte al final de la temporada o del día con algo simbólico

La Fórmula 1 es más que un deporte: es una pasión que se vive a toda velocidad, dentro y fuera de la pista. Con estas actividades, cada domingo de carrera puede convertirse en una experiencia completa, llena de emoción, comunidad, creatividad y competencia. Porque ser fanático de la F1 es mucho más que ver autos dar vueltas: es vivir cada segundo como si fueras parte del equipo.

