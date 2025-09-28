El próximo miércoles 1 de octubre, el FC Barcelona recibirá al Paris Saint-Germain en la segunda jornada de la Liga de la UEFA Champions League. El encuentro se jugará en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en Montjuïc, por las gestiones pendientes para la reapertura oficial del Camp Nou.

Según los especialistas de Betsson, el Barcelona parte como favorito en este encuentro con una cuota de 1.88, mientras que un triunfo de los parisinos paga 3.60. Estas cifras reflejan una ligera preferencia hacia el equipo local, aunque el PSG sigue con posibilidades valoradas.

Situación deportiva de los equipos y plantillas

El Barça llega al duelo frente al PSG en un momento de confianza, respaldado por buenos resultados recientes en LaLiga y con la motivación de reafirmar su protagonismo en la Champions League. El equipo de Hansi Flick ha recuperado piezas clave como Lamine Yamal, quien comunicó que ya está listo para volver tras superar su lesión, mientras que la evolución positiva de Gavi abre la posibilidad de su reaparición en las próximas semanas.

En contraste, el PSG llega con un panorama más complejo debido a las bajas sensibles que condicionan su esquema, tanto en defensa, mediocampo y ataque. La ausencia del capitán Marquinhos, por lesión en el muslo izquierdo, la de Dembelé, el flamante ganador del Balón de Oro, por severa lesión en el isquiotibial derecho y la de Doué, obligan a Luis Enrique a replantear su estrategia.

¿Qué esperar del partido?

El duelo incluirá tensiones extra derivadas del reciente Balón de Oro, otorgado a Dembélé, que añade carga emocional al cruce.