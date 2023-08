Con Max Verstappen a la cabeza de una temporada de ensueño para la escudería Red Bull, este domingo 27 de agosto se correrá el GP de los Países Bajos para continuar con el calendario 2023 de la Formula 1. El piloto neerlandés va por su undécima victoria en la temporada para mantener su amplísima ventaja sobre su compañero de escudería y más cercano perseguidor, Sergio ‘Checo’ Pérez. Aquí te contamos cuáles son los horarios y canales de transmisión.

¿A qué hora empieza el GP de Países Bajos 2023?

El GP de los Países Bajos es otra de las carreras de la Formula 1 en donde los espectadores de Latinoamérica deberán levantarse a primera hora del domingo para poder verlo. Desde México, la hora de inicio será 7:00 a.m.; en Perú y Colombia podrás verlo desde las 8:00 a.m.; en Argentina inicia desde las 10:00 a.m. Para los espectadores de España, que siguen de cerca a Fernando Alonso y Carlos Sainz, la F1 inicia a las 3:00 p.m.

¿En qué canal ver el GP de Países Bajos 2023?

Para ver este evento del GP de los Países Bajos 2023 tienes varias opciones. En México podrás seguirlo mediante Fox Sports Premium, en España a través de DAZN y en el resto de Latinoamérica podrás mirarlo por la señal de ESPN. Recuerda que si cuentas con suscripción de Star+ podrás disfrutar de esta carrera de la Formula 1.

La previa del GP de Países Bajos 2023

Los fanáticos de los Países Bajos de la Formula 1 tienen motivos de sobra para estar de fiesta este 2023. Todo apunta a que el piloto local, Max Verstappen, será nuevamente campeón este año y en su propia casa buscará su noveno triunfo al hilo en el campeonato mundial. Viene de una espectacular racha de primeros lugares desde el GP de Miami, siendo su último triunfo el de Bélgica hace un mes.

Con un total de 314 puntos, 12 podios y 10 victorias en lo que va del 2023, le ha sacado una notable diferencia a su compañero de equipo, Sebastián Pérez, quien apenas suma 189 puntos producto de 2 triunfos y 7 podios. El tercer lugar de la tabla general lo ocupa Fernando Alonso de Aston Martin, quien tiene 6 podios en total y ha sido una de las grandes sorpresas esta temporada. El Circuito de Zandvoort podría ser testigo de la undécima victoria de un Verstappen que parece insuperable.

