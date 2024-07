Desde el Hungaroring, este domingo 21 de julio mira el Gran Premio de Hungría 2024 con transmisión de ESPN EN VIVO para todo Latinoamérica, que pasará una nueva carrera de la Formula 1. Mira el GP de Hungría 2024 a partir de las 7:00 a.m. (hora Centro de México) y también podrás seguir la transmisión online a través de Disney Plus. En esta oportunidad, Max Verstappen llega como el gran favorito, no solo por estar líder en la clasificación general, sino que además ha ganado las dos últimas ediciones y podría ingresar al top3 de pilotos con más triunfos en el Hungaroring si vence este fin de semana.

ESPN en vivo transmitirá el Gran Premio de Hungría 2024: así fue parte de la carrera del 2022. (Video: @F1)