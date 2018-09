Una verdadera demostración de coraje. Eso es lo que nos regaló el piloto español Oriol Mena , del equipo Hero Motosport, durante su reciente participación en el Atacama Rally 2018 , disputado en la ciudad de Copiapó, Chile.

A pesar de encontrarse sobre el desierto más árido del mundo, Oriol Mena sufrió un problema mecánico durante el último especial. Y para evitar ser descalificado, decidió completar la carrera a pie, empujando su motocicleta.

¿Por qué decidiste terminar la carrera sin recibir asistencia?

A falta de unos cinco kilómetros para llegar a la meta, tuve un problema con la moto y me vi obligado a parar. Como no se permite recibir asistencia durante los especiales (tramos cronometrados), hice todo lo posible para llevar la moto a la llegada. Esa es la parte más importante del rally.



¿Te consideras un piloto que se caracteriza por su coraje?

Me siento un atleta y trabajo muy duro para ser uno de los mejores en mi deporte. Un piloto profesional siempre pelea hasta cruzar la meta. Hay que estar en forma para lograr eso.



¿Esta es la experiencia más difícil que te tocó vivir en un rally?

Cada experiencia trae consigo un conjunto de aprendizajes. Fue un momento complicado, pero este tipo de adversidades te dejan cosas positivas para lo que viene. Así que estoy agradecido de haberlo vivido.

¿Cómo se prepararán ahora para evitar este tipo de problemas en el Dakar 2019?

Este es un deporta altamente exigente y técnico, por lo que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Es importante conocer la moto al detalle y desarrollar la confianza necesaria para trabajar en ella de forma independiente, para no depender de la asistencia. Para mí, esa es la mejor preparación para un piloto.



¿Cuáles son sus expectativas para el Dakar 2019?

El Dakar es el rally más desafiante del mundo. No importa cuánto lo planees, tus propias expectativas cambian todos los días durante el rally. El año pasado, cuando era novato en el Dakar, mi objetivo era cruzar la meta todos los días. Mi enfoque no ha cambiado para la próxima edición. Me plantearé objetivos pequeños e intentaré alcanzarlos. Lo estoy esperando con ansias.