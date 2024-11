Franco Colapinto (21 años) está en su mejor momento. El piloto argentino, que recientemente anunció su incorporación a la escudería Williams en la Fórmula 1, no solo brilla por su talento en las pistas, sino también por ser el centro de atención en un terreno completamente distinto: el amor. La cantante y actriz Eugenia ‘La China’ Suárez, once años mayor que él (32), ha encendido los rumores de un romance luego de ser captados juntos en una salida romántica en Madrid. Las imágenes, viralizadas por el programa LAM (El Trece), no solo confirmaron su cercanía, sino que también desataron una ola de comentarios y críticas, en especial hacia la también modelo, conocida por su historial mediático en temas sentimentales.

La salida que ha dado la vuelta al mundo ocurrió en el restaurante Los 33, ubicado en el exclusivo barrio de las Salesas en Madrid. Según detalló Pepe Ochoa, panelista de LAM, Suárez llegó primero al recinto, donde se reunió posteriormente con Colapinto en un reservado exclusivo. Durante la velada, ambos se mostraron relajados y sonrientes, lo que reforzó las especulaciones sobre un vínculo romántico.

A la salida, los reconocidos personajes fueron grabados por fans, quienes no dudaron en saludar efusivamente a Suárez con un “¡Chau, China, reina! ¡Te amamos!”. La actriz, inicialmente incómoda, cubrió su rostro con la capucha de su abrigo, pero luego respondió al saludo con una sonrisa.

Colapinto y ‘La China’ Suárez: un amor que nació en las redes





Los rumores sobre esta relación comenzaron en septiembre, cuando ambos empezaron a seguirse en Instagram. Poco después, Colapinto sorprendió a sus seguidores con un posteo que hacía alusión al aluvión de críticas que recibió Suárez por este acercamiento: “Fue mi momento más orgulloso desde que tengo Instagram y le dicen aléjate, no che”, escribió, aunque borró el mensaje minutos después.

El vínculo pareció fortalecerse con el tiempo. Incluso, antes de una importante clasificación en el GP de Azerbaiyán, Suárez evitó responder preguntas sobre su relación con Colapinto durante la promoción de su película Linda. La incomodidad de la actriz ante los micrófonos aumentó las sospechas de que algo más que una amistad la unía al joven piloto.





La diferencia de edad y las críticas a ‘La China’





Las críticas hacia Suárez no han cesado, principalmente por la diferencia de edad de 11 años entre ambos. Como figura mediática, la actriz ha sido constantemente señalada por sus relaciones anteriores con figuras como Benjamín Vicuña y Rusherking. Esta vez, no ha dudado en responder a través de su amigo Luis Corbacho, quien la defendió en redes sociales con un mensaje contundente.

“Te amo. Las que te critican mirando LAM en pantuflas con un gordo deprimente al lado deberían replantearse su vida. Ah reee”. La respuesta de Suárez a Corbacho fue igual de despreocupada. “Jajajajaja. Yo soy feliz y no jodo a nadie”.

Por su parte, Colapinto, aunque más reservado, parece mantenerse al margen del ruido mediático, concentrado en lo suyo con la escudería Williams, pero sin evitar que su nombre aparezca en titulares que trascienden el deporte.





¿Confirmarán el romance?





Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho oficial su relación, pero las imágenes y el cruce de mensajes en redes alimentan cada vez más las especulaciones. Mientras Suárez lidia con las críticas y defiende su derecho a la felicidad, Colapinto se prepara para representar a la Argentina en la élite del automovilismo.

Por ahora, la historia entre Franco Colapinto y Eugenia Suárez continúa siendo un tema de interés tanto en el espectáculo como en el deporte, una mezcla poco común que ha conquistado titulares y el interés del público.





¿Quién es Eugenia ‘La China’ Suárez, el nuevo amor de Colapinto?





Eugenia ‘La China’ Suárez es una actriz, cantante y modelo argentina nacida el 9 de marzo de 1992 en Buenos Aires. Desde muy joven, se introdujo al mundo del espectáculo, destacándose como una de las figuras más populares de la televisión y el cine argentino. Su carrera despegó en el programa infantil Rincón de luz y se consolidó con su papel en la exitosa serie juvenil Casi Ángeles, que le dio proyección internacional. Incursionó en la música como integrante del grupo Teen Angels.

En el plano personal, Eugenia ha estado en el centro de la atención mediática por sus relaciones sentimentales con figuras destacadas, como Nicolás Cabré, con quien tuvo a su hija Rufina, Benjamín Vicuña, padre de sus hijos Magnolia y Amancio, y más recientemente con el cantante Rusherking. Su vida privada ha sido objeto constante de la prensa de espectáculos, generando polémica y debates, aunque ella ha sabido responder con serenidad y mantenerse fiel a su estilo de vida.

Actualmente, ‘La China’ combina su faceta de actriz y cantante con proyectos de moda y publicidad, posicionándose como una influencer relevante en redes sociales. Ha protagonizado películas y series como Abzurdah y El hilo rojo, además de continuar trabajando en su carrera musical.

