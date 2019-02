Calendario de la Fórmula 1 2019: fechas, horarios, circuitos, pilotos y constructores de la F1

La Fórmula 1 en cuenta regresiva. Los apasionados de los fierros no ven la hora que los monoplazas comiencen a sacarle chispas a los diferentes circuitos. El Consejo Mundial del Deporte Motor aprobó el calendario 2019, que arranca el 17 de marzo, y uno de los puntos más llamativos es que el Gran Premio de México se disputará antes que el de Estados Unidos.



Desde 1950, la F1 ha sido el campeonato automovilístico internacional más popular y prestigioso del mundo. Múltiples accidentes han sucedido sobre los autódromos o circuitos que han visto desfilar a monoplazas de diferentes escuderías, tales como Ferrari, Alfa Romero, Maserati o McLaren, Williams, Red Bull y Renault en años más recientes.



El último campeón es el británico Lewis Hamilton , de la escudería Mercedes. Con ese equipo, desde el 2014, ha obtenido cuatro de las últimos cinco campeonatos. Sumado al que ganó en el 2008, está a solo dos de igualar al mítico Michael Schumacher, que conquistó el circuito en siete ocasiones.



A diferencia de la última temporada, no habrán ‘tripletas’, es decir, no se correrán tres carreras consecutivas. A cambio de ello, serán cuatros las oportunidades donde se serán dos carreras consecutivas.



Constructores:

Para esta temporada, se confirmaron los constructores que brindarán los monoplazas para los diferentes circuitos. El primero de ellos y uno de los más laureados es Mercedes (7 títulos, vigente pentacampeón). La escudería alemana, especialista en motores, se perfila como favorita para esta temporada, una vez más, de la mano de Hamilton.



La escudería Ferrari siempre es candidato. Con 16 títulos en su haber, tiene a Sebastián Vettel y a Charles Leclerc para buscar arrebatarle la corona a Mercedes. Red Bull siempre da pelea y tendrá a Max Verstappen y a Pierre Gasly para buscar el podio. Renault quedó séptimo y buscará mejorar su posición esta temporada.



Haas, McLaren, Racing Point, Alfa Romero Toro Rosso y Williams son los otros constructores que buscarán dar la sorpresa y bajarse a los más rankeados de la Fórmula 1. Una tarea difícil mientras no mejoren sus productos, porque Mercedes, Ferrari y Red Bull han sacado gran ventaja en las últimas competiciones.



Pilotos confirmados:

Posición N° Piloto Nacionalidad Escudería 1 44 Lewis Hamilton Reino Unido Mercedes 2 77 Valtteri Bottas Finlandia Mercedes 3 5 Sebastian Vettel Alemania Ferrari 4 16 Charles Leclerc Mónaco Ferrari 5 33 Max Verstappen Holanda Red Bull-Honda 6 10 Pierre Gasly Francia Red Bull-Honda 7 3 Daniel Ricciardo Australia Renault 8 27 Nico Hülkenberg Alemania Renault 9 8 Romain Grosjean Francia Haas-Ferrari 10 20 Kevin Magnussen Dinamarca Haas-Ferrari 11 4 Lando Norris Reino Unido McLaren-Renault 12 55 Carlos Sainz Jr. España McLaren-Renault 13 11 Sergio Pérez México Racing Point – Mercedes 14 18 Lance Stroll Canadá Racing Point – Mercedes 15 7 Kimi Räikkönen Finlandia Alfa Romero-Ferrari 16 99 Antonio Giovinazzi Italia Alfa Romero-Ferrari 17 26 Daniil Kvyat Rusia Toro Rosso-Honda 18 23 Alexander Albon Tailandia Toro Rosso-Honda 19 63 Geroge Russell Reino Unido Williams-Mercedes 20 88 Robert Kubica Polonia Williams-Mercedes

A continuación, te mostramos el calendario completo de la Fórmula 1 para la temporada 2019.

Gran Premio de Australia

Gran Premio de Australia 2019 (Foto: Motor y Racing) Gran Premio de Australia 2019 (Foto: Motor y Racing)

Se realizará el 17 de marzo en el Circuito de Albert Park. Tiene una longitud de 5,303 km con un total de 58 vueltas y una distancia de carrera de 307,574 km. El último ganador fue Sebastian Vettel (Ferrari).

Gran Premio de Baréin

Gran Premio de Baréin 2019. (Motor) Gran Premio de Baréin 2019. (Motor)

Esta carrera se llevará a cabo el 31 de marzo en el Circuito Internacional de Baréin. La longitud del circuito es de 5,412 km y los competidores tendrán que realizar 57 vueltas. La distancia de carrera es de 308,238 km. Al igual que en Australia, el año pasado se lo llevó Vettel.

Gran Premio de China

Gran Premio de China 2019 (SoyMotor) Gran Premio de China 2019 (SoyMotor)

El Circuito Internacional de Shanghái será testigo, este 14 de abril, de las 56 vueltas que tendrán que hacer los competidores para alzarse con el Gran Premio. Una longitud de 5,41 Km con una distancia de carrera de 305,066 km. El último vencedor fue el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull).

Gran Premio de Azerbaiyán

Gran Premio de Azerbaiyán 2019. (MotorSport) Gran Premio de Azerbaiyán 2019. (MotorSport)

Una de las carreras más rectas en el Circuito callejero de Barkú, con una longitud de 6,003 km, en la que los pilotos tendrán que realizar 51 vueltas, recorriendo una distancia de 306,049 km. Se realizará el 28 de abril. El ganador de este Gran Premio el año pasado fue el británico Lewis Hamilton con Mercedes.

Gran Premio de España

Gran Premio de España 2019. (Captura) Gran Premio de España 2019. (Captura)

El Circuito Barcelona-Cataluña será la sede de este Gran Premio el 12 de mayo. El circuito cuenta con una longitud de 4,655 km. En total, los pilotos deberán recorrer 307,104 km tras dar 66 vueltas. Lewis Hamilton, una vez más, se hizo con este Gran Premio.

Gran Premio de Mónaco

Gran Premio de Mónaco 2019. (Car and Drive) Gran Premio de Mónaco 2019. (Car and Drive)

El Circuito de Mónaco, con una longitud de 3,337 km y sus 78 vueltas, hará recorrer a los veinte pilotos alrededor de 260,286 km en total el 26 de mayo. Daniel Ricciardo de Red Bull fue el vencedor de este Gran Premio.

Gran Premio de Canadá

Gran Premio de Canadá 2019. (Actualidad Motor) Gran Premio de Canadá 2019. (Actualidad Motor)

El 9 de junio, el Circuito Gilles Villeneuve será la sede de este Gran Premio que tiene como último vencedor a Sebastian Vettel. Con una longitud de 4,361 km y una distancia de carrera de 305,270 km en sus 70 vueltas, será un duro reto para los pilotos.

Gran Premio de Francia

Gran Premio de Francia 2019. (Marca) Gran Premio de Francia 2019. (Marca)

El 23 de junio, el Circuito Paul Ricard verá correr a los veinte pilotos un total de 309,626 km. La longitud del circuito es de 5,842 km y deberán recorrerlo 53 veces. Lewis Hamilton fue el último vencedor.

Gran Premio de Austria

Gran Premio de Austria Gran Premio de Austria 2019. (As)

El 30 de junio, los 20 pilotos de esta temporada deberán recorrer 307,020 km en las 71 vueltas en el Red Bull Ring, circuito que cuenta con una longitud de 4,326 km. El último vencedor en este Gran Premio fue Max Verstappen, de Red Bull.

Gran Premio de Gran Bretaña

Gran Premio de Gran Bretaña Gran Premio de Gran Bretaña 2019. (Motor y Racing)

El circuito de Silverstone, con una longitud de 5,891 km y una distancia de carrera de 306,198 km tras las 52 vueltas que tendrán que dar, se presenta como una de las más complicadas. Será el 14 de julio. El último vencedor fue Sebastian Vettel con Ferrari.

Gran Premio de Alemania

Gran Premio de Alemania Gran Premio de Alemania 2019. (F1)

El Hockenheimring será la sede en esta ocasión el 28 de julio. El circuito cuenta con una longitud de 4,574 km y una distancia de recorrido total de 306,458 km tras 67 vueltas. El último campeón fue Lewis Hamilton.

Gran Premio de Hungría

Gran Premio de Hungría Gran Premio de Hungría 2019. (Motor)

El 4 de agosto, el Hungaroring, con una longitud de 4,381 km y sus 70 vueltas, hará recorrer a los pilotos una distancia de 306,630 km. El último ganador fue Lewis Hamilton.

Gran Premio de Bélgica

Gran Premio de Bélgica Gran Premio de Bélgica 2019. (Eurosport)

El Circuito de Spa-Francorchamps, este 1 de septiembre, con sus 7,004 km de longitud, será testigo de las 44 vueltas que recorrerán los pilotos. Un total de 308,052 km que tiene como último ganador a Sebastian Vettel.

Gran Premio de Italia

Gran Premio de Italia Gran Premio de Italia 2019. (Actualidad Motor)

El Autódromo Nazionale di Monza, con una longitud de 5,793 km y una distancia de carrera de 306,720 km tras las 53 vueltas que tendrán que dar, se presenta como una de las más complicadas. Será el 8 de septiembre. El último vencedor fue Lewis Hamilton.

Gran Premio de Singapur

Gran Premio de Singapur Gran Premio de Singapur 2019. (Vavel)

El 22 de septiembre, el Circuito callejero de Marina Bay, con una longitud de 5,065 km y sus 61 vueltas, hará recorrer a los pilotos una distancia de 308,828 km. El último ganador fue Lewis Hamilton.

Gran Premio de Rusia

Gran Premio de Rusia Gran Premio de Rusia 2019. (F1)

El 29 de septiembre, los 20 pilotos de esta temporada deberán recorrer 309,745 km en las 53 vueltas en el Autódromo de Sochi, circuito que cuenta con una longitud de 5,484 km. El último vencedor en este Gran Premio fue Lewis Hamilton.

Gran Premio de Japón

Gran Premio de Japón Gran Premio de Japón 2019. (Actualidad Motor)

El 13 de octubre, el Circuito de Suzuka, con una longitud de 5,807 km y sus 53 vueltas, hará recorrer a los pilotos una distancia de 307,471 km. El último ganador fue Lewis Hamilton.

Gran Premio de México

Gran Premio de México Gran Premio de México 2019. (Publimetro)

El Autódromo Hermanos Rodríguez, con una longitud de 4,304 km y una distancia de carrera de 305,354 km tras las 71 vueltas que tendrán que dar. Será el 17 de octubre. El último vencedor fue Max Verstappen con Ferrari, pero Hamilton se coronó campeón tras quedar cuarto.

Gran Premio de Estados Unidos

Gran Premio de Estados Unidos Gran Premio de Estados Unidos 2019. (Motor)

El 3 de noviembre, el Circuito de Las Américas verá correr a los veinte pilotos un total de 305,405 km. La longitud del circuito es de 5,513 km y deberán recorrerlo 56 veces. Kimi Räikkoönen fue el último vencedor.

Gran Premio de Brasil

Gran Premio de Brasil Gran Premio de Brasil 2019. (Autoblog Uruguay)

El Autódromo José Carlos Pace, con una longitud de 4,309 km y sus 71 vueltas, hará recorrer a los veinte pilotos alrededor de 306,909 km en total el 17 de noviembre. Lewis Hamiton fue el vencedor de este Gran Premio.

Gran Premio de Abu Dabi

Gran Premio de Abu Dabi 2019. (Marca) Gran Premio de Abu Dabi 2019. (Marca)

Se realizará el 1 de diciembre en el Circuito Yas Marina. Tiene una longitud de 5,554 km con un total de 55 vueltas y una distancia de carrera de 305,355 km. El último ganador fue Lewis Hamilton.