Con apenas ocho años, Richard Palomino trepaba los cerros andahuaylinos para ver pasar los coches de Caminos del Inca. Por entonces ya sabía que quería vivir de un timón, pero no imaginó, sino hasta los 15, que no estaría solo en su aventura.

A esa edad, Richard ya manejaba el camión de su papá y le daba clases a su hermano Ronmel , de ocho. El menor de los Palomino no alcanzaba los pedales, pero se ayudaba con tacones de madera para pisar el embrague, freno y acelerador.

Hasta que en 2002, con 29 y 22 años, Richard y Ronmel Palomino se animaron a correr Caminos del Inca. Lo harían juntos, como en el camión de papá. Claro, no era fácil y no completaron la carrera. Pero fue la primera de varias caídas, que ayudaron a forjar esa tenacidad de acero que los caracteriza y ya rinde frutos.

¿Richard, esta no solo es una victoria tuya en Caminos del Inca, sino de los Palomino?

Sí, es la segunda vez que hacemos historia en Caminos del Inca.. En 2013, también ocupamos los primeros dos lugares y me siento contento porque el trabajo de todo este año dio sus frutos.

Durante todo Caminos del Inca, el líder cambió de nombre, pero no de apellido...

Lo bueno es que trabajamos como equipo. La primera etapa la gané yo; la segunda, Ronmel; la tercera, yo; y la cuarta también. Tenía que ir al todo o nada, porque ya conocía la ruta.

Richard Palomino ganó su segundo Caminos del Inca, 2018 y 2013. (Francisco Neyra)

Ronmel, tenías la punta de Caminos del Inca, pero tuviste un problema en los neumáticos y Richard tomó el liderato..

Sí, el objetivo fue siempre ganar y salí a arriesgar, pero tuve una mala jugada de los desbandes de los neumáticos, porque yo entro con intensidad en las curvas. Para la próxima, aguantaré un poco los primeros kilómetros.

¿En cuanto a manejo, en qué te diferencias con tu hermano Richard?

Tenemos estilos diferentes, yo soy más agresivo en las contra curvas, me gusta ir con todo. Mientras que Richard acelera más en tramos rectos.

¿Richard, entonces tú eres más precavido en algunos tramos de la carrera?

Claro, ahora analizo más a los rivales, sé en qué momento pisar a fondo y cuándo cuidar el auto. Las canas no son por las puras, son experiencia y sabiduría (risas).

Richard, con esta victoria en Caminos del Inca, se completa un año redondo para los Palomino..

(Francisco Neyra) Richard y Ronmel Palomino corrieron Caminos del Inca con el número 634 y 624, respectivamente. (Francisco Neyra) Depor

Este año nos ha ido bien. Ronmel ganó el Campeonato Nacional Fepad; yo terminé segundo; él se llevó el Premio Presidente de la República, yo llegué en tercer lugar; él acabó primero en el Campeonato de la ACP; yo segundo. Ahora, gané Caminos del Inca y él quedó en segundo lugar.

Ahora, Ronmel, este fue tu segundo año consecutivo como escolta en Caminos del Inca, a la tercera va la vencida?

Sí (risas), felicito a mi hermano por el título, pero ya el próximo año el objetivo será ganarle. Pero igual todos somos un equipo.

Con el Dakar del próximo año que será netamente en Perú, ¿veremos correr a los Palominos?

"Por ahora no, mi plan es prepararme de lleno en la defensa del título del próximo año y ver qué puntos puedo mejorar", dijo Richard. "A mí sí me encantaría. Estamos viendo la forma de participar en el Dakar. Me gustan las dunas y quiero demostrar que sí puedo rendir en la arena", contestó Ronmel.