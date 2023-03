Este domingo 5 de marzo inicia una nueva temporada de la Fórmula 1 (F1) en el GP de Bahrein, ubicado en la Ciudad de Manama. En esta nueva campaña, Ferrari seguirá a la caza de Red Bull. Asimismo, el equipo de Aston Martin, uno de los que más expectativa está generando, es candidato a quedarse con el título. La carrera tendrá un total de 57 vueltas. A continuación, te contamos todos los detalles del evento, así como la clasificación de los competidores.

El GP de Bahrein es la primera competición de la Formula 1 en 2023. Será la edición donde Max Verstappen luchará por conseguir el tricampeonato, luego de haber obtenido el título en las últimas dos ediciones. Cabe destacar que en 2022, Charles Leclerc de Ferrari quedó en la segunda posición, aunque bastante alejado en puntaje (454 del campeón contra 308 de Leclerc).

GP de Bahrein 2023: horarios y canales

El Gran Premio de Bahrein iniciará desde las 10:00 a.m. (hora en Perú, Ecuador y Colombia), 11:00 a.m. (hora en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos) y 12:00 p.m. (hora en Argentina, Uruguay, Chile y Brasil). En Sudamérica el evento deportivo se podrá por las señales de STAR Plus, ESPN y F1TV Pro. Mientras que en México se podrá ver por Fox Sports.

GP de Bahrein 2023: jornada del sábado

Este 4 de marzo llega la hora de la verdad. Se disputará la sesión de clasificación del GP de Bahrein que decidirá el orden de salida para la carrera del domingo en Sakhir. La clasificación será en la noche de Bahrein, en horas de la mañana en Sudamérica.

Cabe recordar que la clasificación consta de 3 sesiones (Q1, Q2 y Q3) de 18 minutos la primera, 15 la segunda y 12 la tercera. En Q1 quedarán eliminados cinco integrantes y se clasifican 15 a la siguiente etapa. Luego se clasifican 10 para la Q3 y queda eliminados otros cinco pilotos.

Clasificación de la Fórmula 1 en 2023

La pole se la queda el vigente campeón del mundo. El primer zarpazo de 2023 lo pega el piloto de Red Bull.

PUESTO PILOTO EQUIPO 1 Max Verstappen Red Bull 2 Checo Pérez Red Bull 3 Charles Leclerc Ferrari 4 Carlos Sainz Ferrari 5 Fernando Alonso Alpine 6 George Russell Mercedes 7 Lewis Hamilton Mercedes 8 Lance Stroll Aston Martin 9 Esteban Ocon Alpine 10 Nico Hulkenberg Haas 11 Lando Norris McLaren 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 14 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 15 Alexander Albon Williams 16 Logan Sargeant Williams 17 Kevin Magnussen Haas 18 Oscar Piastri McLaren 19 Nyck De Vries Alpha Tauri 20 Pierre Gasly Alpine

Max Verstappen quedó primero en la Clasificación de la F1 2023. (Foto: Fórmula 1)

