Sin problemas en criticar al club, Toni Kroos desató su molestia a través de su podcast “Einfach mal luppen”, que comparte con su hermano Félix. El futbolista alemán admitió que no le gustan las camiseta que tienen cuello de polo, modelo que viste en la actual temporada. De esta manera, lanzó un duro mensaje al patrocinador. A su vez, el volante sigue sin renovar con Real Madrid.

“Esta temporada también tenemos cuello. Un polo no es una camiseta de fútbol. Esto va dirigido a todos los fabricantes: ¡esto es una gran m***! Las camisetas con cuello no son buenas, son incómodas y nada agradables. Y luego tienes dos botones ahí arriba. Solo falta que le añadan unos cuantos botones más y ya nos ponemos a jugar con camisa, ¿o qué? No es agradable...”, dijo el alemán.

Si bien es cierto, criticó la de la temporada actual, también se encargó de recordar uno de los mejores modelos que pudo vestir en su carrera. Para Kroos, la versión de la temporada 2019/2020 fue la mejor. El diseño blanco con detalles dorados lo llevaron a conservar esta ‘reliquia’.

“Ha sido, con diferencia, la camiseta más bonita con la que he jugado. La verdad es que durante un año me dije: tenemos que ganar un título con esta camiseta. Si no ganamos un título con esta camiseta, es una absoluta desfachatez y una falta de respeto a la camiseta”, mencionó.

“Gracias a Dios, al final quedamos campeones. A veces, ni siquiera quería cambiarla. Quería llevármela a casa, aunque ya tenía 60, porque sabía que en algún momento me las quitarían de las manos”, agregó recordando su modelo favorito en los ‘merengues’.





Kroos no ha renovado con Real Madrid

Toni Kroos culmina contrato con Real Madrid en el mes de junio de 2023. El alemán es uno de los futbolistas más experimentados en tienda ‘merengue’ y su presencia se ha vuelto esencial. Sin embargo, no ha entablado un acuerdo para seguir vistiendo la camiseta del club.

Ya retirado de la Selección de Alemania, con 33 años de edad, se ha hablado sobre la posibilidad de retirarse. El futbolista ha ganado todo lo que jugó con los ‘blancos’ y esto también podría motivar su final en el deporte rey. Así cómo él, Modric y Benzema tampoco tienen un acuerdo.





