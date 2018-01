Dakar 2018: el camión escoba, el más deseado y temido vehículo para los pilotos en competencia

Manejar casi 9000 mil km. sin sufrir algún daño es casi imposible. Es ahí donde llegan los camiones escoba pues son los encargados de ayudar a los pilotos del Rally Dakar con repuestos y averías importantes que no los dejan seguir en competencia.



Es cuestión de cada equipo llevar uno o no. Peugeot, el actual líder y favorito a llevarse el título del Rally Dakar en su última participación, tiene uno para auxiliar a los pilotos accidentados con piezas de recambio que tiene en su interior.



Sin embargo, su presencia es agridulce parea cualquier tripulación. Si un piloto necesita de esta asistencia, significa que ha perdido varias horas intentando arreglar su vehículo, en vano.



Esto le pasó al francés Cyril Despres en la cuarta etapa. Tuvo un problema con la rueda trasera en las dunas peruanas, con lo que perdió todas sus opciones de ganar la carrera. Sin embargo, no abandonó gracias al camión escoba.



Tiene cerca de 500 kg. en piezas de repuesto, desde cajas de cambio a suspensiones. Es por ello que parte de media dos horas después que los primeros autos.

Dakar 2018 Despres tuvo que pedir asistencia mecánica para su coche. (AFP)