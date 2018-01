En el Rally Dakar hay que enfrentar diversos retos, los cuales van desde el clima hasta las llamas que pueden impedir el paso. De esto último sabe la española Laia Sanz, quien chocó este domingo levemente contra una llama durante la octava etapa.



El hecho ocurrió entre Uyuni y Tupiza (Bolivia). La piloto de KTM no pudo obtener su mejor resultado en esta edición del rally, al terminar con el décimo mejor tiempo del día. Laia Sanz acabó a 14 minutos y 15 segundos del francés Antoine Meo (KTM), ganador de la etapa.



"Casi me caigo. He tenido mucha suerte porque era una zona muy rápida. Por suerte solo se ha doblado el radiador. La moto se ha llevado un buen golpe y yo, un buen susto. No he roto nada y he podido hacer un gran día", señaló la mujer.



La catalana aseguró que la etapa de este domingo, con 585 kilómetros, de los que 498 eran cronometrados, fue dura y larga, especialmente por la altitud, pues tuvo tramos a 4.800 metros sobre el nivel del mar. A pesar de ello, está en el puesto 14 de la general.