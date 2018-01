Solo un milagro podría arrebatarle a Carlos Sainz el título del Dakar 2018. El piloto español cumplió una gran actuación el último viernes, en la etapa 13, y estiró su ventaja sobre sus perseguidores a falta de una etapa, la cual se corre este sábado (7:00 am / FOX Sports) dentro de Córdoba.



El piloto de Toyota Nasser Al-Attiyah ganó la penúltima etapa del Rally Dakar, pero Sainz aprovechó un choque del campeón defensor Stephane Peterhansel para incrementar su liderazgo general y mejorar sus posibilidades de ganar el rally más difícil del mundo.

En tanto, el accidente de Peterhansel descartó cualquier posibilidad de una remontada y otro triunfo para el piloto con más triunfos en el Dakar en la historia. El choque también provocó que el francés perdiera su segundo lugar general, que ahora ocupa el catarí Al-Attiyah.

Sainz, quien ganó el rally en 2010, no pudo terminar en las últimas cinco ediciones debido a problemas mecánicos o accidentes. En esta ocasión, ha evitado riesgos innecesarios en las últimas etapas de lo que parece un camino seguro a la victoria. Tiene una ventaja en la tabla general de 46:18 minutos sobre Al-Attiyah. De Villiers es tercero a 1 hora y 20 minutos del español.



"Intenté ir a la segura, incluso cuando había tramos engañosos", dijo Sainz. "Desde el comienzo ha habido mucho drama en esta carrera y no ha terminado hasta que crucemos la meta. No es un Dakar alocado, pero sí muy complicado. Espero que mañana salga todo bien".