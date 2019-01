La primera baja femenina: boliviana Suany Martinez no participará en el Dakar 2019

El Rally Dakar 2019 contaría con diecisiete mujeres, pero lamentablemente ya no será así. La piloto boliviana Suany Martinez no podrá participar porque no logró recuperarse de una lesión que la aqueja desde el año pasado.



El 14 de enero de 2018, durante la etapa 8 del Dakar, Suany tuvo un accidente y su rodilla derecha quedó inflamada. Meses después, en noviembre, sufrió otra caída en la última fecha de cross country, que se realizó en Santa Cruz.

"Mi hija Suany no está lista para participar. No se recuperó del accidente que tuvo. Sigue aún con una secuela", declaró su padre Leonardo Martínez, quien, además, no sabe si competirá en el Dakar pues ha tenido problemas técnicos y un malestar en la rodilla.



Con la baja de Martinez, Bolivia se queda con nueve competidores y sin representación femenina. Suany iba a participar en cuatriciclos e iba a ser la única mujer en esta categoría. Su objetivo en el Dakar 2019 era acabar la carrera por primera vez, en sus dos anteriores participaciones no pudo lograrlo.