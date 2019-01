¡Va por uno más! El español Carlos Sainz quiere sumar su tercer título en el Dakar 2019

"Cuando ya has ganado, lo que quieres es volver y ganar de nuevo", han sido las declaraciones del piloto español Carlos Sainz , del equipo Mini, quien por estos días solo tiene un objetivo en mente: obtener su tercer título en el Rally Dakar 2019.



"Sinceramente, no he cambiado la forma en que me preparo. Después de ganar el año pasado, quiero volver a hacerlo", indicó Sainz en declaraciones que difunde su equipo. "Todavía soy consciente del tipo de carrera que voy a tener y he tratado de adaptarme al auto y a sus características", agregó el ganador del Dakar en 2010 y 2018.



El piloto español, que participa en la categoría coches, también se refirió a lo exigente que es participar en el rally más difícil del mundo: "El Dakar te desafía en todos los sentidos, tanto física como mentalmente. Impone toda tu fuerza y la de tu equipo, así que la victoria trae la máxima satisfacción".

Quien también habló fue su rival, el piloto francés Sebastien Loeb, que correrá el Dakar 2019 con su copiloto, Daniel Elena. "Es un desafío fantástico. Varios equipos tendrán la oportunidad de ganar y espero que nosotros seamos uno de ellos. Me gustan las dunas. No he olvidado todo lo que he aprendido en estos tres últimos años. Todavía tengo hambre de éxito", señaló.



FUENTE: EFE