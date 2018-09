Por Kenyi Coba



Las dunas de San Bartolo se han convertido en el lugar perfecto para los amantes de los deportes extremos y eso lo sabe muy bien Israel Borrel Gonzáles (43), un piloto de motocross español que vive en Tumbes, entrena en Lima y representará al Perú en el próximo Rally Dakar 2019.



Pero antes de este gran desafío donde defenderá los colores patrios por tercera vez (lo hizo el 2013 y el 2018), el motociclista participará en una próxima carrera denominada Desafío Inca, la cual es considerada como la previa al gran reto Dakar.



¿Qué es el motocross para ti?

Lo es todo. Una pasión inexplicable que te llena de adrenalina.

Tu contacto con el motocross empezó de casualidad, ¿no?

Sí. Fue a los 21 años que lo descubrí aquí en Perú y desde ese momento, no puedo abandonarlo (risas).

En el Dakar pasado sufriste un desperfecto que te obligó a abandonar la carrera

Así es. Me faltaban 15 kilómetros para llegar a la meta, pero un desperfecto con mi moto me obligó a hacerlo. Me dio pena abandonarla tan cerca.

Pero eso no te amilanó

Claro que no, porque si fuera así, hace rato hubiera dejado de ‘navegar’ entre las dunas, montañas y demás. Eso me dio más ganas de seguir adelante y mi meta es ganar un Dakar.

¿Qué fue lo peor que te pasó en alguna carrera?

Romperme cuatro dedos del pie. Eso fue lo más trágico que me pasó hasta ahora, porque estuve tres meses con clavos y no podía correr. Felizmente ahora sí puedo hacerlo.

"Esto (Desafío Inca) será un entrenamiento para el Rally Dakar del próximo año que se llevará a cabo en el Perú, eso me motiva muchísimo", asegura el piloto. (Foto: A. Mejía) "Esto (Desafío Inca) será un entrenamiento para el Rally Dakar del próximo año que se llevará a cabo en el Perú, eso me motiva muchísimo", asegura el piloto. (Foto: A. Mejía) "Esto (Desafío Inca) será un entrenamiento para el Rally Dakar del próximo año que se llevará a cabo en el Perú, eso me motiva muchísimo", asegura el piloto. (Foto: A. Mejía)

¿Cuándo ocurrió eso?

En 2008 cuando participaba en la Carrera Nacional de Motocross en Cajamarca.

¿Qué esperas del Desafío Inca?

El Desafío Inca se desarrollará del 14 al 16 de setiembre en Ica, Serán tres días de full adrenalina.

¿Cuáles son tus expectativas para esta competencia?

Las mejores, pero sobre todo que será un entrenamiento para el Rally Dakar del próximo año que se llevará a cabo en el Perú, eso me motiva muchísimo.

El motocross, ¿es un deporte caro?

Sí, por eso necesitamos apoyo de la empresa privada para seguir corriendo. Todos los pilotos dependemos de ellas, porque el Estado casi no nos apoya.

Esperemos que eso cambie algún día

El año pasado se promulgó la Ley del Mecenazgo, la cual invita a las empresas privadas a auspiciarnos en distintas categorías deportivas. Eso es un gran apoyo para nosotros.

¿Cómo te ves de acá a unos años?

‘Navegando’ hasta que pueda. El motocross lo es todo para mí y ya estoy dejando mi legado (risas).

¿Cómo es eso?

Luca, mi sobrino de 5 años, ya está empezando en este deporte y eso me llena de orgullo. Estoy seguro que será un gran piloto de motocross.