Cuando era adolescente, Stéphane Peterhansel fue campeón de skate en Francia. En esa época, solo tenía en mente seguir con la patineta; sin embargo, todo cambio cuando un día prendió la 'tele' y vio cómo los pilotos del Dakar corrían en el Desierto del Sahara.

A Stéphane Peterhansel solo le bastó ver cómo Cyril Neveu y Hubert Auriol, leyendas del Dakar, dominaban las dunas africanas para saber qué es lo que quería hacer desde ese momento . Así, con 23 años, el francés debutó en el rally más extremo en 1988, en la categoría de motocicletas.

Aunque el inicio fue duro, el nombre de Stéphane Peterhansel empezó a sonar con fuerza en el Dakar. Y el primer logró llegó en 1991, cuando el francés consiguió ganar su primer título del rally en motocicletas.

Luego de 27 años desde su primera corona, el llamado 'Monsieur Dakar' cuenta con 12 títulos, palmares que lo hace el piloto más laureado del rally más extremo. Ahora, el histórico piloto no ve la hora de correr en las dunas peruanas en la edición 2019.

¿Stéphane Peterhansel se encuentra listo para el Dakar 2019?

Sí, vengo de competir en el Rally de Marruecos y en la Baja Portalegre de Portugal, en donde quedé segundo puesto. Ya estoy listo para el Dakar 2019, solo queda seguir con el entrenamiento físico.

¿Cuál es tu entrenamiento? ¿Cómo te preparas para el Dakar en ese aspecto?

Físicamente, me preparo montando bicicleta, también hago caminata a campo abierto, escalo montañas. Trato siempre de hacer deportes de alta resistencia.

Debutaste en motos, ¿cómo así cambiaste a coches en el Dakar?

Conseguí seis victorias en motocicleta y me sentí con mucha suerte, porque vi muchos accidentes. Quería experimentar la sensación de correr en coches.



¿Si tuvieras que elegir entre motos o coches, con cual te quedas?

Aunque ya no soy joven, tengo 53 años, yo prefiero las motos que los coches.

Stéphane Peterhansel ganó por última vez el Dakar en 2017.

¿Cuánto tiempo más veremos a Stéphane Peterhansel en el Dakar?

Voy a cumplir 31 años corriendo en el Dakar. Estaba en duda sobre si participar o no, peor al final me atreví. Creo que tengo para dos o tres años más.

Sé que tu esposa también maneja, ¿antes de retirarse te gustaría correr con ella en el Dakar?

Sí, es uno de mis objetivos antes de retirarme. Ella ha competido en el Dakar diez veces (seis en motos, tres en autos y una en camión). Solo necesitamos más experiencia juntos.

¿Qué opinas del Dakar 2019 que se correrá únicamente en Perú?

Me encanta, porque en Perú siempre me ha ido bien. El año pasado, dominé las etapas de dunas y en 2012 gané aquí. Siempre es especial correr en este país. Me gusta, ya que la arena es suave y se puede navegar.

¿Conoces a Nicolás Fuchs, piloto peruano que también corre en el Dakar?

No lo conozco muy bien, pero sé que es un piloto muy rápido. Ha progresado mucho y lo seguirá haciendo.

¿Qué recomendación le darías a los pilotos peruanos que debutarán en el Dakar 2019?

Primero que deberían competir en algunas carreras pequeñas a modo de preparación. A los motociclistas les diría que en el Dakar no se concentren tanto en el tiempo, sino que su meta sea acabar la carrera.