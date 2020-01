Fernanda Kanno hizo historia el año pasado al ser la primera peruana en acabar el Rally Dakar. Y esta vez, en Arabia Saudita, se convirtió en la primera en hacerlo en territorio asiático.

La periodista pudo culminar las doce etapas junto a su copiloto Alonso Carrillo en el puesto 57 de la clasificación general de coches. Ella no solo se había propuesto acabar el Dakar, sino conducir todos los tramos para callar las críticas.

“Este Dakar yo quería manejarlo todo, quería manejar los especiales y los enlaces, porque hay gente que sigue pensando que yo no puedo. Hay gente que sigue pensando que solo hago la mitad del trabajo, no entienden cuanto y lo difícil que es estar acá”, dijo Fernanda, visiblemente emocionado.

“Ya estaba cansando de los comentarios y me propuse completarlo yo. He tenido fiebre, dolor, pero no íbamos a parar, porque nadie viene el Dakar para abandonar ni para rendirse. Así que estoy feliz por eso. ya terminamos y ahora hay que ver cuál es nuestro siguiente objetivo”, recalcó.

