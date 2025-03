El rugir de los motores y la velocidad extrema vuelven con el GP de Australia 2025 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE, una cita imperdible para los fanáticos del automovilismo. Este sábado 15 de marzo, el legendario Circuito de Albert Park en Melbourne se convertirá en el escenario de una intensa batalla donde cada curva, adelantamiento y estrategia serán clave. ¿Quién se llevará la victoria en esta emocionante jornada? La acción arranca a las 11:00 p.m. (hora peruana) y podrás seguirla GRATIS en ESPN, Disney Plus, FOX Sports, F1TV Pro y DAZN. Para Colombia y Ecuador, el horario será el mismo, mientras que en Bolivia, Paraguay y Venezuela la carrera se verá a las 12:00 a.m. del domingo. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, la largada será a la 1:00 a.m. del 16 de marzo. ¡No te pierdas ni un segundo de esta carrera electrizante y prepárate para vibrar con la adrenalina de la Fórmula 1!

Sigue el Gran Premio de Australia 2025 de la F1 en el Circuito de Albert Park (Video: @F1)