Nueva carrera de la Formula 1 en la que los espectadores en Latinoamérica deberán levantarse a primera hora del día. Nos referimos al GP de Bélgica 2024 EN DIRECTO que se llevará a cabo este domingo 28 de julio desde las 8:00 a.m. (hora de Perú y Colombia) / 7:00 a.m. (hora Centro de México) / 9:00 a.m. (ET) / 3:00 p.m. (hora peninsular) y con transmisión de ESPN EN VIVO, el canal que pasa en Latinoamérica todas las carreras de la temporada de la F1. Desde el Circuito de Spa-Francorchamps, sigue el minuto a minuto con todas las incidencias. Recordemos que Óscar Piastri viene de ganar el GP de Hungría el fin de semana previo.

GP de Bélgica 2024 vía ESPN en vivo: así fue la primera victoria de Piastri en la F1. (Video: @F1)