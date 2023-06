Este fin de semana viviremos una nueva jornada de la Formula 1. Desde el circuito de Barcelona en Cataluña se disputará el GP de España 2023, donde Max Verstappen parte como el principal favorito para llevarse su quinto triunfo en la temporada, pero en el que Fernando Alonso y Carlos Sainz disputarán el primer lugar del podio para darle una alegría a su gente. Recuerda que Checo Pérez es el otro piloto fuerte de Red Bull y no puede ceder más terreno para no alejarse de Verstappen. La transmisión va el domingo 4 de junio desde las 15:00 horas de España y con transmisión de ESPN Fox Sports Premium, DAZN, Telecinco y Star Plus.

F1 en vivo, mira el GP de España 2023 en directo | Video: F1