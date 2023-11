¡Una de las carreras más esperadas de todo el 2023! Este domingo 19 de noviembre se llevará a cabo la primera edición en más de 40 años del GP de Las Vegas, donde la Formula 1 vuelve a una de las ciudades del entretenimiento más importantes a nivel mundial. Cabe destacar que las primeras prácticas se han desarrollado desde el pasado jueves 16, siendo los días más importantes el sábado de la qualy y el domingo (en Latinoamérica) para la carrera central del circuito Callejero en Las Vegas.

La Fórmula 1 vuelve a Las Vegas 41 años después, esta vez como promotora del Gran Premio que se desarrolla por las calles de la ciudad, con una recta de casi dos kilómetros y con un frío -la carrera arrancará a las 22:00 horas del sábado de Las Vegas- que será un reto para neumáticos y pilotos, en un fin de semana que busca el espectáculo más allá de la propia competición.

A la fiesta se han sumado la mayoría de pilotos con cascos especiales, mostrando su ilusión en entrevistas y redes sociales por pasar un fin de semana de competición en Las Vegas… aunque no es el caso del ya campeón del mundo de 2023, el neerlandés Max Verstappen.

El gran favorito, como antes de empezar casi cada Gran Premio de esta temporada -solo en Singapur los primeros libres ya rompieron su latente superioridad-, ha sido el más crítico en la ceremonia de apertura, en la que subieron a los pilotos a unas plataformas en la recta principal.

“Por mí, se podrían saltar este tipo de cosas, tengo cero interés. Estar aquí arriba… pareces un payaso, este GP es 99% espectáculo y 1% deporte. No tengo ningún problema con esta carrera, pero tampoco es mi problema”, señaló el piloto de Red Bull.

¿A qué hora es la Clasificación (Qualy) del GP de Las Vegas?

La clasificación o qualy del GP de Las Vegas 2023 va el sábado 18 de noviembre desde la 1:50 a.m. del Centro de México, 2:50 a.m. de Perú y Colombia o 4:50 a.m. de Argentina y Chile. Cabe destacar que en el horario local será a partir de las 11:50 p.m. del viernes 17 de noviembre.

¿A qué hora ver la carrera del GP de Las Vegas 2023 el domingo?

La transmisión de la carrera principal del circuito por el GP de Las Vegas 2023 va el domingo 19 de noviembre desde la 0:00 a.m. del Centro de México, 1:00 a.m. de Perú y Colombia o 3:00 a.m. de Argentina y Chile. Además, mencionar que en el horario local será a partir de las 10:00 p.m. del sábado 18 de noviembre.

¿En qué canales ver el GP de Las Vegas 2023?

Hay varias opciones para que puedas ver la transmisión del GP de Las Vegas 2023 este fin de semana. En España puedes verlo vía DAZN F1, en Latinoamérica a través de ESPN y Star Plus, mientras que en México va por Fox Sports Premium. Cabe destacar que en Estados Unidos también será transmitido por ESPN.

Los cambios del GP de Las Vegas para este 2023

La gran competición de coches del mundo aterriza en Las Vegas por primera vez en 41 años. En 1981 y 1982 se corrieron dos carreras en la ciudad, en el párking del mítico hotel Caesars Palace.

Sin embargo, en este 2023 el trazado recorrerá gran parte del ‘strip’ -centro- de la ciudad y será bien diferente en cuanto a condiciones de pista. Sobre todo por la gran recta que, gracias a su fuerte frenada, intentará paliar la evidente dificultad para adelantar que provoca la estrechez del trazado y el hecho de que los monoplazas sean los más pesados y grandes de la historia.

Velocidad entre innumerables luces de neón. Se estima que los pilotos tendrán pisado a fondo el acelerador el 66% del tiempo en cada vuelta, en la que el gran reto para los pilotos respecto a otros circuitos urbanos será gestionar las bajas temperaturas.