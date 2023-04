No te pierdas la transmisión del Qualy del GP de Azerbaiyán EN VIVO y EN DIRECTO, que se vivirá este viernes 28 de abril desde las 7:00 a.m. (México), 8:00 a.m. (Perú y Colombia) y las 10:00 a.m. (Argentina). El español Fernando Alonso (Aston Martin), gran animador del arranque de la temporada, intentará seguir inquietando a los Red Bull del neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez en Baku; sede este fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno y el primero de los seis que este año contarán con el nuevo formato sprint. Sigue la transmisión vía Fox Sports en México, DAZN en España y ESPN para el resto de Latinoamérica.

Qualy, GP de Azerbaiyán: Fernando Alonso buscará otro buen resultado | VIDEO: @F1