¡Conectados desde Monza! Sigue el GP de Italia por Fórmula 1 EN VIVO vía Fox Action

GP de Italia (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Fox Action / 8:10 a.m.) este domingo desde el circuito de Monza por la fecha 14 del campeonato mundial de Fórmula 1. Sigue el MINUTO A MINUTO de la carrera por la web Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con las incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del GP de Italia.



El monegasco Charles Leclerc logró la pole en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 este sábado en Monza, por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial, al término de una sesión de calificación inverosímil.

GP de Italia de Fórmula 1 en Monza: horarios en el mundo



Perú 8:10 am. | Fox Action

México 8:10 am. |

Ecuador 8:10 am. |

Colombia 8:10 am. |

Bolivia 9:10 am. |

Chile 9:10 am. |

Paraguay 9:10 am. |

Venezuela 9:10 am. |

Brasil 10:10 am. |

Argentina 10:10 am. |

Uruguay 10:10 am. |

España 3:10 pm. |

En el momento de lanzarse a por su última vuelta rápida en la Q3, en la que se juega la pole, los nueve pilotos aún en liza esperaron lo máximo posible para salir del garaje y después dieron su vuelta de calentamiento al ralentí con la esperanza de beneficiarse de la aspiración de los demás para arañar unas décimas.

Resultado, sólo Carlos Sainz Jr. y Leclerc pasaron la línea de salida/llegada en el tiempo deseado para efectuar la vuelta rápida. Los otros siete se vieron privados de su segundo intento, dejando un regusto de calificación inacabada.

Además, Nico Hülkenberg (Renault), que formaba parte de ese grupo, fue llamado por los comisarios por una posible infracción en la curva N.1. El alemán, que estaba al frente del pelotón en ese momento, trataba de lograr una mejor posición para beneficiarse de la aspiración. En cualquier caso, el alemán no fue sancionado por haber cortado la curva 1, ya que no se pudo determinar si la maniobra era "deliberada" y por ello castigable.

La segunda línea será ocupada el domingo por el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y por el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

Con Leclerc o con Vettel, Ferrari sueña con ganar ante sus 'tifosi' en Monza, algo que no logra desde que lo hiciera con el español Fernando Alonso en 2010.

Por el momento puede confiar especialmente en Leclerc, que el pasado domingo dio a la 'Scuderia' su primera victoria de 2019, al imponerse en el Gran Premio de Bélgica. Los circuitos de Spa y de Monza tienen características similares, lo que parece reforzar las opciones de Ferrari.

Los Renault del australiano Daniel Ricciardo y del alemán Nico Hülkenberg sorprendieron al clasificarse 5º y 6º por delante del McLaren del español Carlos Sainz Jr. y del Red Bull del tailandés Alexander Albon.

El canadiense Lance Stroll (Racing Point) y Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing) completan el Top-10, aunque el finlandés accidentó su monoplaza en la tercera y última parte de la sesión clasificatoria (Q3).



Fuente: AFP

GP de Italia de Fórmula 1 en Monza | Aquí se correrá la carrera este domingo 8 de setiembre



