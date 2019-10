F1 EN VIVO: sigue el Gran Premio de Japón desde el Circuito de Suzuka

El alemán Sebastian Vettel saldrá desde la primera posición tras marcar un tiempo de 1:27.064, que además supone un nuevo récord de la pista. Sigue el Gran Premio de Japón EN VIVO y EN DIRECTO desde el Circuito de Suzuka vía FOX Action.

Tras él, saldrá su compañero de equipo, Charles Leclerc con un crono de 1:27.293, con lo que el equipo Ferrari consigue el doblete en Suzuka y deja fuera de las dos primeras posiciones a los Mercedes, que se tendrán que conformar con el tercer puesto de Bottas y el cuarto de Hamilton.

El español Carlos Sainz y su Mclaren lograron el séptimo mejor tiempo con 1:28.304 por delante de su compañero de equipo, el británico Lando Norris (1:28.464)



El inicio de la clasificación no pudo ser más accidentado. El polaco Robert Kubica y su Williams se fueron contra el muro en la recta de meta tras pisar el césped a la salida de la chicane y aunque no tuvo consecuencias para el piloto sí obligó a los comisarios a sacar la bandera roja.



No fue el único parón de esta fase de clasificación. Poco después del accidente de Kúbika el danés Kevin Magnussen, en el mismo lugar que el piloto polaco, dio un trombo y golpeó su Haas, aunque logró arrancar no pudo volver a la pista.



Tras la Q1 quedaron descartados los accidentados Kubica y Magnussen, el mexicano Sergio García (Racing Point), el australiano Daniel Ricciardo (Renault) y el británico George Russell (Willilams).



Por el contrario Leclerc y su Ferrari establecieron el mejor tiempo con 1:28.405, seguido de Louis Hamilton (1:28.735) y del belga de Red Bull Max Verstappen (1:28.754



El español Carlos Sainz, con McLaren, logró séptimo mejor crono con 1:29.018.



En la Q2 el más rápido fue el finés Valtteri Bottas (Mercedes), seguido de Hamilton y el tailandés Alexander Albon (Red Bull), mientras que Carlos Sainz se tuvo que conformar con el octavo tiempo. Los Ferrari, un tanto conservadores en esta fase, quedaron por detrás de los Mercedes en lo que parecía iba a ser una clara imagen de lo que iba a ocurrir en la tercera y última tanda de cronometrados.



Sin embargo pronto se iba a demostrar que todo tenía pinta de ser una táctica de la escudería italiana, ya que los Ferrari, con un Vettel desatado pronto demostraron ser los más rápidos sobre la pista japonesa y dejaron claro que para la carrera ellos son los favoritos.

FUENTE: EFE

