El australiano Daniel Ricciardo logró su primera 'pole position' de la temporada en F1 en el GP de Mónaco . Con ello, el piloto de Red Bull saldrá este domingo (8:00 am/FOX Action) en la primera linea de parrilla en el circuito del principado.

Ricciardo partirá en el GP de Mónaco por delante del alemán Sebastian Vettel y del líder Lewis Hamilton. Esto luego de marcar un tiempo de 1m10s810ms. El australiano, que dominó las tres sesiones de entrenamientos libres, estableció un nuevo récord del circuito urbano.



Ricciardo también logró en GP de Mónaco , en 2016, la primera 'pole' de su carrera. Luego finalizó segundo en la carrera, batido por Hamilton. "He hecho todo lo que he podido hasta aquí, ahora terminemos el trabajo mañana", declaró el australiano.



Su compañero, el holandés Max Verstappen, sufrió un accidente en la tercera sesión de entrenamientos y sus mecánicos no fueron capaces de reparar su coche a tiempo, por lo que no participó en la clasificación. El joven talento partirá desde la última plaza en la parrilla de salida del domingo.



"Red Bull ha sido el más rápido desde el inicio, sabíamos que sería el caso aquí" , dijo Lewis Hamilton, quien saldrá tercero en el GP de Mónaco , por detrás de Sebastian Vettel, segundo en la linea de partida.



FUENTE (AFP)