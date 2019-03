Una pena: Charlie Whiting, director de carrera de la Fórmula 1, falleció a los 66 años

El director de carrera de la Fórmula 1 , el británico Charlie Whiting, ha fallecido en Melbourne (Australia), donde se disputa este fin de semana la primera prueba del campeonato 2019, a causa de una embolia pulmonar a los 66 años, según ha informado la organización del campeonato.



Whiting (Kent, Reino Unido, 1952) lleva más de veinte años como director de carrera de la categoría reina del automovilismo, desde 1997, a donde llegó después de haber trabajado en los equipos Hesketh y Brabham en los años 70 y 80, y en la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) desde 1988.



Su fallecimiento ha generado manifestaciones de condolencia tanto de los rectores del campeonato como de los pilotos de la Fórmula 1.



"Es una figura icónica para el mundo de las carreras y nos ha ayudado mucho", aseguró el británico Lewis Hamilton (Mercedes), vigente campeón mundial y cinco veces ganador del Mundial, que reconoció sentirse "en shock" cuando conoció la noticia.



El tetracampeón alemán Sebastian Vettel (Ferrari), coincidió en su sorpresa por la noticia y admitió que él mismo estuvo caminando por la pista semiurbana de Albert Park en Melbourne con Whiting.



"Le conozco desde hace mucho tiempo y era el hombre de los pilotos. Siempre estaba en un punto medio con los cambios de regulaciones. Era alguien al que podías preguntarle cualquier cosa en cualquier momento, su puerta siempre estaba abierta", añadió Vettel.



El español Carlos Sainz (McLaren) le definió como una persona "extremadamente atenta" que le escuchó desde su primer año en la Fórmula 1.



"En mi primer año cuando era muy agresivo no me dijo que me calmara, me dijo que era genial que hiciera lo que hacía en la Fórmula 1, que Max (Verstappen) y yo estábamos trayendo nuevas formas de pilotar un poco más agresivas", señaló el español.



El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el francés Jean Todt, dijo que su fallecimiento le genera "una inmensa tristeza" y calificó a Whiting como una "figura central e inimitable" en la Fórmula 1, que ha perdido "un amigo leal y un embajador carismático" con el fallecimiento de Charlie Whiting.



Por su parte, el actual director técnico de la Fórmula 1, el británico Ross Brawn, aseguró estar "devastado" por la noticia, que es "una gran pérdida" para la Fórmula 1, la FIA y "todo el deporte de motor".



Con información de EFE

