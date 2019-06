Fórmula 1: sigue el Gran Premio de Austria desde el circuito Red Bull Ring

Gran Premio de Austria EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue la carrera válida por la novena fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA que se disputará este domingo, desde las 8:10 de la mañana (hora peruana), en el circuito Red Bull Ring. La transmisión estará a cargo de Fox Premium Action.

Gran Premio de Austria | Horarios en el mundo:

08:10 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

09:10 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

10:10 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

14:10 horas - Reino Unido

15:10 horas - España, Alemania, Italia, Francia

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que logró su segunda pole en Fórmula 1, compartirá la primera línea del Gran Premio de Austria con el holandés Max Verstappen, mientras que el británico Lewis Hamilton fue sancionado con tres puestos de retraso en la parrilla de salida.

El vigente campeón del mundo de Mercedes, segundo en la sesión clasificatoria del Gran Premio de Austria este sábado, fue sancionado con tres puestos de retraso en la parrilla de salida por perjudicar al finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) en las calificaciones.

Pero Hamilton partirá finalmente desde el cuarto puesto el domingo, por detrás del 'poleman' monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el holandés Max Verstappen (Red Bull), y junto a su compañero finlandés Valtteri Bottas.

En un primer momento anunciado cuarto en la parrilla de salida por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y por la Fórmula 1, el británico Lando Norris (McLaren) saldrá en el quinto puesto, al lado de Raikkonen.

El origen de esta confusión radica en la forma en que se aplican las sanciones, en el orden cronológico en que se sucedieron.

"Solté los frenos para ir recto y apartarme de su camino porque yo no quería que nos encontrásemos en la curva", explicó Hamilton ante la prensa. "No creo haberlo perjudicado en la curva, pero creo que probablemente se sorprendió. Yo no estaba al tanto de la llegada de ese vehículo".

En Instagram, consideró la sanción "merecida". "Cometí un error y asumo completamente mi responsabilidad. No fue intencionado", aseguró.

Este movimiento hace aún más interesante la batalla por los primeros puestos luego de un día en el que las 'Flechas Plateadas' se mostraron menos dominadoras de lo habitual.

Pero además habrá que tener en cuenta las diferentes estrategias en cuanto a los momentos de entrada a boxes, ya que no todos los monoplazas calzaron los mismos neumáticos (Leclerc saldrá con blandos, Verstappen y los Mercedes con medios).

Privado de la victoria por una avería luego de su primera pole en Baréin, escenario del segundo GP de la temporada, Leclerc confía en poder "finalizar el trabajo" en esta novena prueba del Mundial.

"Mi planteamiento en las carreras no ha variado esta temporada", aseguró el piloto del Principado de 21 años.

Pero deberá luchar contra las acometidas feroces de Verstappen, quien corre en casa en un doble sentido; sobre un circuito, el Red Bull Ring, que, como hace ver su nombre, es la guarida de su escudería, y porque correrá delante de 30 mil aficionados vestidos de naranja.

Hamilton, por su parte, ve fuerte a la Scuderia: "nosotros subestimamos hasta qué punto ellos serían rápidos. Nos superaron en las rectas. No estoy seguro de por qué perdemos tiempo".

"No será sencillo pero daremos todo para responderles (en carrera). Es conocerme poco pensar que puedo contentarme con otra cosa que no sea el primer puesto", añadió el líder del Mundial.

Pero sea cual sea el resultado su posición privilegiada no se ve amenazada. Supera a su primer perseguidor, Bottas, por 36 puntos, mientras que como mucho un piloto podrá sumar 26 el domingo.

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), eclipsado de nuevo por su joven compañero, quedó 10º al no participar en la última parte de la calificación (Q3) por un problema de motor.

Beneficiado por una sanción al danés Kevin Magnussen (Haas), que hizo una mejor calificación que el germano, Vettel saldrá 9º el domingo en el mejor de los casos. Pero es posible que empiece desde boxes si su equipo se ve obligado a realizar cambios en su monoplaza.

El segundo piloto de Red Bull, el francés Pierre Gasly, solo pudo firmar el noveno mejor tiempo, superado en la Q3 por Magnussen (5º), el británico Lando Norris (McLaren, 6º), y por los Alfa Romeo de Räikkönen y del italiano Antonio Giovinazzi, 7º y 8º.

El danés Kevin Magnussen tuvo que cambiar la caja de cambios luego de los terceros ensayos libres y recibió una sanción de cinco puestos en la parrilla de salida.

Y el tailandés Alexander Albon (Toro Rosso) y el español Carlos Sainz Jr (McLaren) cerrarán el pelotón, sancionados por haber cambiado su grupo propulsor por una versión mejorada, también más allá del límite autorizado.

