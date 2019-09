F1 EN VIVO: sigue el GP de Singapur desde el circuito de Marina Bay con Lewis Hamilton y Charles Leclerc

F1 EN VIVO | Gran Premio de Singapur EN DIRECTO ONLINE este domingo 22 de setiembre por la fecha 15, desde las 7:00 a.m. (hora peruana) en el circuito callejero Marina Bay. La transmisión estará a cargo de FOX Action. Sigue el minuto a minuto de esta emocionante carrera en la casa de Mercedes donde Ferrari logró la pole position.

El piloto monegasco de Ferrari Charles Leclerc partirá este domingo desde la primera posición de la parrilla de salida en el Gran Premio de Singapur después de imponerse al británico Lewis Hamilton (Mercedes) en una apretada lucha por la pole position.

Gran Premio de Singapur | Fórmula 1 | horarios y canales en el mundo



Perú 7:00 a.m. | Fox Action

México 7:00 a.m. |

Ecuador 7:00 a.m. |

Colombia 7:00 a.m. |

Bolivia 8:00 a.m. |

Chile 8:00 a.m. |

Paraguay 8:00 a.m. |

Venezuela 8:00 a.m. |

Argentina 9:00 a.m.

Brasil 9:00 a.m. |

Uruguay 9:00 a.m. |

España 2:00 p.m. |

Tras ganar las dos últimas carreras en Bélgica e Italia, el piloto de 21 años parece en disposición de llevarse una nueva victoria, aunque también habrá que contar con su compañero alemán Sebastian Vettel, que partirá en tercer lugar.

Acompañando al alemán en segunda línea de la parrilla estará el joven holandés Max Verstappen (Red Bull).

Sobre el papel, los Mercedes y los Red Bull, que tienen mejor aerodinámica, eran superiores a los Ferrari en el circuito singapurense, cuya principal virtud, el potente motor, no tiene tanta importancia en el revirado trazado urbano de Marina Bay.

Pero los dos coches de la Scuderia, que estaban lejos en los primeros libres del viernes, lograron mejorar su nivel en la tercera y última tanda del sábado, justo antes de la calificación.

La alegría de Leclerc contrastaba con la incredulidad de Hamilton: "¡No sé dónde encontraron el ritmo hoy! Normalmente no es uno de sus circuitos fuertes. Han hecho un gran trabajo", destacó el británico, líder destacado del Mundial.

Hamilton suma 284 puntos, por los 221 de su compañero finlandés Valtteri Bottas, los 185 de Verstappen y los 182 de Leclerc.

Los McLaren y los Renault completaron, como es habitual este curso, el Top-10 de la clasificación. El australiano Daniel Ricciardo (Renault), que fue octavo, fue sancionado y perdió esta posición por beneficiarse de más potencia de la permitida en el sistema de recuperación de energía en la frenada (MGU-K) de su motor eléctrico. Tomará la salida en la última posición.



Fuente: AFP

Gran Premio de Singapur | Fórmula 1 | Órden de partida



PRIMERA FILA

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:36.217

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 191



SEGUNDA FILA

3. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) a 220

4. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) a 596

TERCERA FILA

5. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 929

6. Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) a 1.194



CUARTA FILA

7. Carlos Sainz (ESP/McLaren-Renault) a 1.601

8. Nico Hulkenberg (ALE/Renault) a 2.047

QUINTA FILA

9. ndo Norris (GBR/McLaren-Renault) a 2.112

10. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) a 2.480



SEXTA FILA

11. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) a 2.482

12. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) a 2.641

SÉPTIMA FILA

13. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) a 3.433

14. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) a 3.740



OCTAVA FILA

15. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) a 2.403

16. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) a 3.762

NOVENA FILA

17. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) a 4.060

18. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) a 4.650



DÉCIMA FILA

19. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) a 4.969

20. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) a 1.878 (*)



(*) Ricciardo sale desde el fondo de la parrilla tras ser excluido de la sesión de clasificación por una infracción técnica.

Gran Premio de Singapur | Fórmula 1 | Así va el campeonato de conductores de la F1

Puesto Conductor País Escudería Puntos 1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 284 2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 221 3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 185 4 Charles Leclerc MON FERRARI 182 5 Sebastian Vettel GER FERRARI 169 6 Pierre Gasly FRA SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 65 7 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 58 8 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 34 9 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 34 10 Daniil Kvyat RUS SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 33 11 Nico Hulkenberg GER RENAULT 31 12 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 31 13 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 27 14 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 25 15 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 19 16 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 18 17 Romain Grosjean FRA HAAS FERRARI 8 18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 3 19 Robert Kubica POL WILLIAMS MERCEDES 1 20 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

Gran Premio de Singapur | Fórmula 1 | Aquí se corerrá la carrera

►Con bailecito incluido: la singular celebración de Bethe Correia tras ganar en el UFC México [VIDEO]



►¡Lo mandó a dormir! Steven Petersen noqueó a Martín Bravo con un brutal giro de puño en el UFC México [VIDEO]



►¡Dominio total! Claudio Puelles venció a Marcos Mariano por decisión unánime en el UFC México [VIDEO]



► No se pudo: Carlos Huachín cayó ante 'El Teco' Quiñónez por decisión unánime en el UFC México [VIDEO]