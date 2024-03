Brasil suele ser visto como un país futbolero por excelencia, está más que demostrado y sustentado, pero la pelota no es el único deporte que los mueve. El automovilismo forma parte de su esencia, no por nada tienen como leyenda al mítico Ayrton Senna, y sea cual sea la categoría, el show siempre está asegurado en el país de la samba. El E-Prix de Sao Paulo de la Fórmula E no fue la excepción, con una carrera emocionante de principio a fin, con una llegada de infarto en la que el podio se definió en los últimos metros.

Los cerca de tres mil kilómetros de distancia del Sambódromo de Anhembi se definieron cerca de la línea de meta con una victoria cerrada por parte de Sam Bird de McLaren, quien rompió una sequía de 37 carreras sin celebrar en lo más alto del podio y le dio el primer triunfo del año a su equipo. El piloto británico logró el primer lugar con un tiempo de 53 minutos, 03 segundos y 071 centésimas, seguido de Mitch Evans de Jaguar TCS Racing (segundo puesto) y un meritorio tercer puesto por parte de Oliver Rowland de Nissan. La carrera contó con 11 curvas y tres rectas, lo que le dio el dinamismo a la competencia. En un comienzo bastante limpio, Pascal Wehrlein comenzó liderando el circuito callejero de Sao Paulo; sin embargo, los pilotos empezaron a activar el ‘modo ataque’, disponible en tres opciones para esta fecha, con ocho minutos de potencia extra en dos activaciones. A medida que las vueltas se hacían cada vez menos, Bird ya se asomaba entre los primeros lugares. El sorpresivo abandono de Nick Cassidy, líder de la clasificación de la Fórmula E, en la mitad de la competencia fue beneficioso para Bird. Bird tomó la puesta, pero recién en la vuelta 28, Evans lo adelantó al británico y parecía que el australiano se llevaba la victoria, pero el piloto de McLaren puso a prueba toda su experiencia en los últimos metros de la vuelta definitiva. Bird, no hizo caso a los técnicos de su equipo, sobre la energía de la batería, y pisó a fondo en los últimos metros para relegar a su excompañero. “Qué carrera fue, fue genial. Significa mucho para todos en McLaren. Creo que ahora todo el mundo puede ver el progreso que se está produciendo lentamente”, dijo el ganador. Nissan se metió al podio El equipo de Nissan dio un golpe de autoridad al meterse al podio de la Fórmula E por segunda carrera consecutiva. Oliver Rowland se quedó con un meritorio tercer lugar para la marca japonesa luego de adelantarse en los últimos metros a Pascal Wehrlein y Jake Dennis, y pasar de la quinta posición a la tercera. El británico comenzó el E-Prix de Sao Paulo en la décima primera posición, pero tuvo un juego perfecto para ir ascendiendo de a pocos en parilla y, en el momento exacto, dar el último sprint. Los cerca de 20 mil fanáticos que se hicieron presentes en el Sambódromo de Anehmbi vivieron de cerca esa última acción de Rowland para el tercer puesto. Y es que más allá de que el piloto de Nissan sea británico, la gente deliró con su último sprint, al pasar por milésimas a Wehrlein y Dennis, el vigente campeón de la Fórmula E. Por su parte, Sacha Fenestraz, compañero de Rowland en Nissan, quedó undécimo. Oliver Rowland celebrando el podio en el E-Prix de Sao Paulo. (Photo Julien Delfosse / DPPI) Cabe señalar que la quinta fecha de la Fórmula E se trasladara a Tokio por primera vez este 30 de marzo con un nuevo E-Prix desde Japón. La clasificación general de la categoría mantiene a Nick Cassidy (56 puntos), a pesar de su abandono en Sao Paulo, en lo más alto, seguido de Wehrlein a seis puntos y Dennis, el vigente campeón, a 16 unidades de diferencia del líder. Resultado del E-Prix de Sao Paulo 2024 Sam Bird (GBR/McLaren) - 53min3s071 Mitch Evans (NZE/Jaguar) - a 0s564 Oliver Rowland (GBR/Andretti) - a 3s540 Pascal Wehrlein (ALE/Porsche) - a 3s629 Jake Dennis (GBR/Andretti) - a 3s722 António Félix da Costa (POR/Porsche) - a 5s567 Jean-Eric Vergne (FRA/DS Penske) - a 6s006 Stoffel Vandoorne (BEL/DS Penske) - a 6s817 Max Günther (ALE/Maserati) - a 8s085 Sebastien Buemi (SUI/Envision) - a 8s610 Sacha Fenestraz (FRA/Nissan) - a 9s277 Edoardo Mortara (SUI/Mahindra) - a 9s762 Lucas di Grassi (BRA/ABT) - a 10s819 Nyck de Vries (HOL/Mahindra) - a 13s677 Jehan Daruvala (IND/Maserati) - a 14s379 Sérgio Sette Câmara (BRA/ERT) - a 17s511 Dan Ticktum (GBR/ERT) - a 17s884 Norman Nato (FRA/Andretti) - a 18s889 Robin Frijns (HOL/Envision) - a 19s124

