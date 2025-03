La emoción de la máxima categoría del automovilismo regresa con el Gran Premio de Australia 2025 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV, una de las carreras más esperadas del calendario de la Fórmula 1. Este sábado 15 de marzo, el asfalto del Circuito de Albert Park en Melbourne será testigo de una batalla de pura velocidad y estrategia. ¿Quién se llevará la gloria en esta primera fecha del campeonato? Si eres fanático del rugir de los motores y la adrenalina en cada curva, no te puedes perder la acción desde las 11:00 p.m. (hora peruana), a través de la transmisión GRATIS de ESPN, Disney Plus, FOX Sports, F1TV Pro y DAZN. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el evento tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se realizará una hora más tarde, a las 12:00 a.m. del domingo; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, la carrera arrancará a la 1:00 de la mañana del 16 de marzo. No dejes de consultar los canales de TV y horarios aquí. ¡Prepárate para vivir una noche llena de emoción, adelantamientos y momentos inolvidables en la pista.

Mira el GP de Australia 2025 de la Fórmula 1 en el Circuito de Albert Park (Video: @F1)