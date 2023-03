El Mundial de la Fórmula 1 regresa este fin de semana. El GP de Australia será la tercera cita de la temporada, donde los mejores pilotos de automóviles del mundo volverán a competir para quedarse con el primer lugar y el trofeo. Max Verstappen defiende el título de campeón tras una época marcada por su dominio en la competición. A continuación, te enseñaremos la fecha, horarios y canales de transmisión de la carrera en el Albert Park.

Red Bull ha estado dominando el inicio del Mundial y, por ahora, prácticamente no tiene rival. Los austriacos han ganado las dos primeras carreras. Max Verstappen estuvo en lo más alto del podio en Sakhir, y en Yeda venció a Sergio Pérez. ‘Mad Max’ es líder del campeonato y buscará seguir aumentando su récord. No la tendrá fácil por Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Carlos Sainz quieren destronarlo.

Gran Premio de Australia: ¿cuándo empieza?

La tercera carrera del Mundial de la Fórmula 1 se realizará entre el viernes 31 de marzo y el domingo 2 de abril en el Circuito de Albert Park, también llamado Circuito de Melbourne. Cabe destacar que las dos primeras carreras se realizarán en Bahréin y Arabia Saudita. Ahora la caravana del ‘Gran Circo’ se traslada a Oceanía.

Horarios del Gran Premio de Australia 2023

El Gran Premio de Australia iniciará el viernes 31 de marzo, pero, por la diferencia horaria, en México se podrá ver desde las 8:30 p.m. del jueves 30 de marzo. En países como Perú, Colombia y Ecuador se podrá seguir el evento desde las 9:30 de la noche. Cabe destacar que este día se dará la conferencia de prensa de los pilotos y los equipos.

El viernes a las 3:30 a.m. comenzará Libres 1. Mientras que Libres 2 será desde las 7:00 a.m. del mismo día. El sábado a las 3:30 a.m. comenzará Libres 3 y unas horas más tarde, a las 7:00 a.m., se realizará la Clasificación para la carrera final. El momento de la verdad será el domingo 2 de abril desde las 7:00 de la mañana. Recuerda que este es el horario en territorio mexicano.

Gran Premio de Australia: canales de tv

Si estás en México y quieres seguir la transmisión del Gran Premio de Australia 2023, tienes que sintonizar Fox Sports. Si estás en Perú, Argentina, Colombia o Chile, podrás ver la esperada carrera de la Fórmula 1 a través de ESPN y Star Plus. Cabe destacar que en Estados Unidos también se verá por ESPN.

Si te ubicas en España, podrás seguir la Fórmula 1 por televisión en DAZN F1. Recuerda que también podrás revisar el minuto a minuto de la carrera final en la web de Depor. Aquí te enseñaremos todas las incidencias del evento automovilístico más importante del mundo.

Gran Premio de Australia: pilotos y equipos

Valtteri Bottas y Guanyu Zhou - Alfa Romeo

Esteban Ocon y Pierre Gasly - Alpine

Lance Stroll y Fernando Alonso - Aston Martin

Nyck de Vries y Yuki Tsunoda - Alpha Tauri

Charles Leclerc y Carlos Sainz - Ferrari

Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg - Haas

Lando Norris y Oscar Piastri - McLaren

Lewis Hamilton y George Russell - Mercedes

Max Verstappen y Checo Pérez - Red Bull

Alex Albon y Logan Sargeant - Williams





