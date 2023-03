Mientras el futuro de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar en Francia no está asegurado (la ‘Pulga’ termina su contrato en junio, el francés podría activar una cláusula de salida en el próximo mercado de fichajes y el brasileño tendría los días contamos por sus contantes lesiones y comportamiento fuera del campo), PSG le ha puesto el ojo a Marcus Rashford.

El delantero inglés, uno de los jugadores con mejor rendimiento en Europa tras el Mundial Qatar 2022, ha anotado 26 goles y dado 7 asistencias en 44 partidos de la presente temporada, por lo que el PSG ha entrado en escena para intentar ficharlo.

A pesar de ello, Manchester United no está dispuesto a dejar escapar a su goleador y ha tasado el precio de salida de Rashford en 135 millones. Pero, según informa el medio inglés ‘The Athletic’, el combinado parisino le ha habría ofrecido hasta 455.000 euros semanales, sumando una cifra cercana a los 22 millones de euros al año.

Ahora, si el atacante británico decide cambiar de aires, la encrucijada será para el conjunto francés, que tendrá que hacer hueco en una delantera repleta de estrellas, con Neymar, Mbappé y Messi. Aunque, si Rashford acaba aceptando la oferta podría suponer la partida de uno de ellos.

La última ‘jugada’ de Leo para volver al Barza

De Lionel Messi se viene hablando mucho en las últimas horas. No solo porque volverá a jugar con la selección de Argentina este martes en un amistoso frente a Curazao, sino también porque estaría moviendo más que nunca los hilos para regresar al FC Barcelona en el mercado de fichajes de verano. Al culminar el contrato con el Paris Saint-Germain, el genio nacido en Rosario estaría encantado de volver a jugar en el Spotify Camp Nou y ya le ha pedido a su padre y representante, Jorge Messi, que se reúna con el presidente del cuadro azulgrana para acercar posturas en el tema.

A pesar de que sabe que Jorge Messi no lleva una buena relación con Joan Laporta, según Catalunya Radio, Lionel le ha pedido que converse con el directivo catalán. En esa línea, las reuniones para hablar sobre su regreso no tardarían en comenzar. Del lado del ‘10′ espera que las negociaciones no se alarguen.

Además, Messi mantiene un contacto estrecho con el actual técnico del primer equipo, Xavi Hernández. El egarense ve con buenos ojos el regreso del astro argentino y ya le habría comunicado que tanto el resto del cuerpo técnico como los actuales integrantes de la plantilla también desean verle de nuevo de azulgrana.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR