No hay tiempo para descansos en el calendario de la Fórmula 1. Solo una semana después de la carrera en el Red Bull Ring, se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña 2023, en el circuito de Silverstone. En Austria ganó Max Verstappen y firmó el sétimo triplete de su trayectoria (victoria, pole y vuelta rápida). Este 9 de julio es el favorito a quedarse con una nueva competición, pero nada está escrito.

Este domingo se realizará la décima carrera de la temporada 2023 de la F1 con el GP de Gran Bretaña, luego de que la jornada anterior haya sido ganada por el piloto neerlandés. Revisa a qué hora comienza la esperada carrera y en qué canales podrás seguirla. No te lo puedes perder.

¿A qué hora es el GP de Gran Bretaña 2023?

A comparación de anteriores carreras de la Fórmula 1, esta vez no tendrás que madrugar para poder verla. El Gran Premio de Gran Bretaña 2023 está programado para este domingo 9 de julio desde las 8:00 a.m. (horario en México, 9:00 a.m. en Perú y Colombia). Cabe destacar que en países como Argentina, Uruguay y Brasil iniciará a las 11:00 horas.

¿En qué canales ver GP de Gran Bretaña 2023?

En México puedes ver la carrera de la Formula 1 vía Fox Sports Premium, que tiene un costo adicional según tu operador. En España, la carrera del GP de Austria 2023 podrás vivirla vía DAZN y en el resto de Latinoamérica irá por ESPN o Star Plus. En Depor también podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del evento deportivo.

Pilotos del GP de Gran Bretaña 2023

Max Verstappen - Red Bull Carlos Sainz - Ferrari Alexander Albon - Williams Checo Pérez - Red Bull Logan Sargeant - Williams Lance Stroll - Aston Martin Nico Hulkenberg - Haas Pierre Gasly - Alpine Oscar Piastri - McLaren Fernando Alonso - Aston Martin Guanyu Zhou - Alfa Romeo George Russell - Mercedes Esteban Ocon - Alpine Lando Norris - McLaren Lewis Hamilton - Mercedes Valtteri Bottas - Alfa Romeo Kevin Magnussen - Haas Yuki Tsunoda - Alpha Tauri Nyck de Vries - Alpha Tauri Charles Leclerc - Ferrari





