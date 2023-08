La Fórmula 1 regresa este fin de semana, tras un mes de vacaciones, con el vigente doble campeón mundial Max Verstappen (Red Bull) como gran favorito para darse un baño de masas ante los suyos en el Gran Premio de Países Bajos. La carrera está programada para este domingo 27 de agosto en el circuito Zandvoort, donde el neerlandés buscará una novena victoria consecutiva en la costa del Mar del Norte.

Max Verstappen, al frente de la general con 125 puntos de ventaja sobre su compañero, Sergio Pérez, es inalcanzable gracias a su pilotaje espectacular y a la superioridad de su monoplaza. Por su parte, el mexicano, que terminó en el podio en tres de los cuatro últimos grandes premios, ha mejorado, pero parece incapaz de presentar batalla al neerlandés e intentará atrasar su tercer título mundial si es capaz de subir al podio más a menudo.

La lucha por detrás de los Red Bull será cerrada este fin de semana, entre Fernando Alonso, que ha bajado un poco su rendimiento al volante de su Aston Martin, los Mercedes y los Ferrari, incluso los McLaren, que han mejorado en los últimos meses.

Mientras que, Charles Leclerc, que logró dos podios en julio, buscará dar continuidad a su rendimiento. Todavía lejos de Alonso y de Lewis Hamilton, que pelean por la tercera plaza, el monegasco intentará lograr algunos puntos para mantenerse en la carrera.

¿A qué hora empieza el GP de los Países Bajos?

El Gran Premio de Bélgica está programado para este domingo 27 de agosto desde las 7:00 a.m. (hora peruana) y las 6:00 a.m. en México. Cabe destacar que en países como Argentina, Uruguay y Brasil iniciará a las 9:00 horas. Ahora que sabes los horarios, programa bien tu tiempo y no te pierdas la carrera de la Fórmula 1.

¿En qué canales ver el GP de los Países Bajos?

En México puedes ver la carrera de la Formula 1 vía Fox Sports Premium, que tiene un costo adicional según tu operador. En España, la carrera del GP de los Países Bajos 2023 podrás vivirla vía DAZN y en el resto de Latinoamérica irá por ESPN o Star Plus. En Depor también podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del evento deportivo.

