La actriz argentina, María Eugenia Suárez Riveiro, conocida como China Suárez también es una gran modelo y diseñadora de modas que en los últimos meses ha dado mucho que hablar por los escándalos en los que se ha visto involucrada. Por otro lado, lo que muchos se preguntan es cómo fue que obtuvo la casa donde vive actualmente.

Si bien la modelo y actriz ha destacado en el ámbito profesional, también se ha visto involucrada en algunos escándalos que han hecho noticia en el mundo del espectáculo argentino y del mundo. Uno de los últimos fue cuando, presuntamente, se involucró con el jugador argentino Mauro Icardi.

Desde muy pequeña China Suárez demostró su talento para la actuación y fue así que en el año 2000 debutó como actriz infantil en “Tiempo final”, en solo uno de sus capítulos. Eso le ayudó para que luego de dos años formara parte del elenco “Rincón de Luz” y posteriormente, vinieron más producciones que la llamaron para contar con su presencia.

EL VERDADERO ORIGEN DE LA CASA DE CHINA SUÁREZ

La actriz China Suárez, actualmente, tiene una vivienda que se la pudo comprar, según precisó en una entrevista pasada con Alejandro Fantino.

“No tengo ahorros pero me pude comprar mi propia casa que en este país no es poco. Mis amigos en Casi Ángeles tenían dos departamentos y yo cero (…) Soy demasiado desprendida y para mí la plata está para gastarla y eso es de mi papá”, expresó según Infobae.

Sin embargo, recientemente una periodista de Chile Mariela Sotomayor habló sobre este tema. En ese sentido, precisó que el inmueble se la había dejado el actor Vicuña.

“El conflicto no tiene que ver con una cuestión económica sino con un tema moral. Creo que la mamá le dijo a Vicuña: ‘Es la mamá de tus hijos, pero mirá lo que te hizo, ¡cómo le vas a dejar la casa!”, dijo la periodista.

Pero el tema fue más allá y la comunicadora habló sobre la relación entre China Suárez y la madre del actor Benjamín Vicuña, dando cuenta que la señora se enfadó mucho con su hijo.

“Me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él, incluso llegó a dar parte por Carolina (Pampita). La China no tenía la mejor relación con la señora Isabel. Ella llegaba y quería disponer, mandar. Que era medio caprichosa y que si no le hacían el gusto se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no miraba a nadie, no saludaba a nadie”, agrega la periodista.

MÁS VERSIONES DEL ORIGEN DE LA CASA DE CHINA SUÁREZ

Cabe precisar que hace algún tiempo atrás, Yanina Latorre, en el programa “Los ángeles de la mañana” relató que la vivienda de la modelo donde vivía antes de ser pareja del actor chileno (Benjamín Vicuña) se le dejó Nicolás Cabré. Todo ello ocurrió luego que se separaran.

¿QUIÉN ES CHINA SUÁREZ?

La actriz, diseñadora y modelo María Eugenia Suárez Riveiro conocida como China Suárez nació el 9 de marzo de 1992, en Buenos Aires (Argentina).

Su padre fue Guillermo Suárez y su madre Marcela Riveiro Mitsumori. China Suárez también tiene un hermano mayor llamado Agustín.

Por parte de su papá tiene ascendencia española de Galicia y Cataluña, mientras que por el lado de su mamá es japonesa debido a que Marta Mitsumori es hija de inmigrantes japoneses pero nació en Argentina.

Desde muy pequeña le gustó el mundo artístico participando desde niña en algunas producciones. A los 11 años ya participaba en series de televisión. Entre el 2007 y 2010 interpretó a Jazmín en “Casi ángeles”.

Con el tiempo tendría a su hija Rufina Cabré, producto de su relación con el actor Nicolás Cabré en el 2013. En el 2018 y tras separarse de Cabré se comprometió con Benjamín Vicuña con quien tuvo a su segunda hija Magnolia Vicuña.