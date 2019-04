¿Se animará a correr en la F1? Hijo de Michael Schumacher probó por primera vez un coche de Ferrari

Mick Schumacher , hijo del legendario Michael Schumacher , siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 , se subió por primera vez a un Ferrari para dar 56 vueltas al circuito de Sakhir (Baréin), este martes en una sesión de ensayos.

"Me ha gustado la jornada", comentó en un comunicado difundido por la Scuderia. "Tenía la impresión de estar en mi casa, en el garaje, en un primer momento, con mucha gente que me conoce desde mi infancia", señaló Mick Schumacher.

"El Ferrari SF90 es increíble debido a su potencia, pero es fácil de pilotar, y es por ello que me he divertido tanto", añadió.

"Me he quedado impresionado por la potencia de frenado de un Fórmula 1. Me pareció que podías frenar muy tarde y que el auto tomaba la curva de todas maneras", concluyó.

Con un mejor crono de 1 minuto, 29 segundos y 976 milésimas, firmado ante su madre Corina y su abuela, el piloto de 20 años fue segundo del día, por detrás del holandés Max Verstappen (Red Bull), que finalizó con 1:29.379.

Al tratarse de un test, estos cronos no son muy significativos, teniendo en cuenta además que los tiempos de los 15 pilotos alineados por las escuderías de la Fórmula 1 y el suministrador de neumáticos Pirelli estuvieron limitados por la lluvia.

También Fernando Alonso

También participó en la sesión, con McLaren, el español Fernando Alonso, que abandonó la Fórmula 1 a finales de 2018 para convertirse en consejero técnico de la escudería británica. Fue 11º con 1 minuto, 32 segundos y 207 milésimas.

Vigente campeón europeo de Fórmula 3, Mick Schumacher debutó en Fórmula 2 el pasado fin de semana, también en el circuito de Sakhir. Terminó octavo en la primera carrera y sexto en la segunda, logrando así sus ocho primeros puntos. Es octavo en la clasificación de pilotos.

Miembro desde este año de la filial de jóvenes de pilotos de la Scuderia, la Ferrari Driver Academy, afrontará el miércoles una segunda jornada de ensayos con Alfa Romeo Racing, proveedor de motor del legendario equipo italiano.

Fue la primera verdadera experiencia en Fórmula 1 para el joven piloto, que hasta ahora solo había montado en un Benetton pilotado por su padre en 1994 y en una demostración en el Gran Premio de Bélgica en 2017.

El nombre de Schumacher está estrechamente ligado al de Ferrari ya que su padre consiguió cinco de sus siete títulos mundiales en Fórmula 1 con la Scuderia (2000, 2001, 2002, 2003 y 2004).

Víctima de un accidente de esquí luego de su retirada de la competición en 2013, Michael Schumacher se lesionó de gravedad en la cabeza y no ha sido visto en público desde entonces.



