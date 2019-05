Niki Lauda: mentiras y verdades entre su vida y la película Rush

A causa de unas complicaciones luego de un trasplante de pulmón, Niki Lauda perdió la vida en un hospital de Austria, a los 70 años. Del excampeón de Fórmula 1 en tres ocasiones (1975 y 1977 con Ferrari; 1984 con McLaren) se recuerda sus nervios de acero y habilidad para manejar, así como su rivalidad con James Hunt.

Sus características y su relación amor-odio con el piloto británico fueron recreadas en la película Rush, que se estrenó en 2013 con mucho éxito en los cines. Niki Lauda asesoró en todo momento a Daniel Brüh, el actor que lo interpretó y que hizo un gran trabajo junto a Chris Hemsworth (Hunt).

Sin embargo, Rush tiene fragmentos que no coinciden con lo que sucedió en ese periodo (1975-1976 sobre todo, aunque Niki Lauda y James Hunt se conocen en 1970, en la Fórmula 3). En esta nota, recordaremos pasajes de la película para saber cuáles fueron reales y cuáles no, reviviendo una época en la que todos los pilotos de la Fórmula 1 bebían cerveza después de la carrera. "Acabarla era una tranquilidad enorme; podías haber muerto", dijo una vez Lauda.

Niki Lauda y James Hunt sostuvieron una de las rivalidades más conocidas del deporte mundial. (Foto: Getty Images) Niki Lauda y James Hunt sostuvieron una de las rivalidades más conocidas del deporte mundial. (Foto: Getty Images)

¿James Hunt derrota a Niki Lauda en el circuito de Crystal Palace, por la Fórmula 3?



Falso. Rush nos sugiere que así comenzó la rivalidad (en 1970), pero Niki Lauda, quien sí corrió en la Fórmula 3, no participó en esa carrera. Hunt sí, pero David Morgan chocó contra él y no le dejó terminar la carrera (en la película, el británico gana). Furioso, Hunt bajó de su auto y empujó a Morgan. Puedes verlo aquí.

¿El padre de Niki Lauda estuvo en desacuerdo con que su hijo sea piloto y no lo ayudó económicamente?



Verdadero. Su padre, Ernst Peter Lauda, fue un austriaco dedicado a la industria del papel que, según The New York Times , quería que su hijo continúe con el negocio familiar. Sin embargo, la determinación de Niki pudo más. Con sus propios medios, se las ingenió para entrar al mundo de los autos.

A diferencia de su padre, Niki Lauda indujo al automovilismo a su hijo Mathias. Eso sí, llegó a la Fórmula 1. (Foto: Motorsport) A diferencia de su padre, Niki Lauda indujo al automovilismo a su hijo Mathias. Eso sí, no llegó a la Fórmula 1. (Foto: Motorsport)

¿Niki Lauda se quedó con el Gran Premio de España de 1976 tras la descalificación de James Hunt?



Falso. Hunt ganó y, efectivamente, las autoridades de la Fórmula 1 invalidaron el triunfo a pedido de Ferrari –el equipo de Lauda–, porque el ancho del alerón del piloto de McLaren medía 1.8 cm. más de lo debido. La escudería británica apeló, argumentando que eso no había influido en la victoria, y la F1 le devolvió los puntos, como revela esta nota de Mundo Deportivo.

¿Niki Lauda pidió que no se corra el GP de Alemania, perdió por un voto y terminó accidentándose?

Verdadero. Niki Lauda era el vocero de los pilotos y pidió que se suspenda la carrera debido al clima. Se sometió a votación y la mayoría de corredores se opuso. Efectivamente llovió, pero antes de la carrera y solo 'chispeó' durante la misma. Lauda, al igual que otros, largaron con llantas para lluvia, pero las cambiaron cuando la pista fue secando, para ganar velocidad. Y en un giro, su coche salta e impacta con Brett Lunger, se va contra la barrera y en ese instante se destroza y se enciende. Esta es la crónica de El País.

Niki Lauda en el GP de Alemania (o Nurburgring), justo antes de partir. En el video, el accidente. (Foto: F1 / Video: YouTube).

¿La escena del GP de Alemania se filmó en el verdadero circuito, el cual nunca más fue utilizado por la F1?



Verdadero. La productora de Rush obtuvo la locación del infame Nurburgring, el cual está en desuso pero aún se conserva. Tras el accidente, la Fórmula 1 en Alemania se mudó a Hockenheimring, donde se disputa hasta estos días. También el GP de Reino Unido fue recreado en su circuito original y aún vigente: Brands Hatch.

¿Realmente se quemó el rostro de Niki Lauda, y pese a ello solo se perdió dos Gran Premios esa temporada?



Verdadero. Su cara se quemó parcialmente y perdió un pequeño pedazo de la oreja, pero Niki Lauda, dos carreras después (seis semanas), volvía por todo lo alto. Antes del accidente tenía más del doble de puntos que James Hunt, pero el británico redujo la distancia a 14, faltando cuatro carreras. La temporada tuvo un desenlace que sería, literalmente, de película.

Así quedó el rostro de Niki Lauda después del accidente. En el video se el momento en que regresa, en el circuito de Monza, Italia. (Foto: Getty / Video: YouTube)

¿Su esposa Marlene se asustó cuando vio el rostro quemado de Niki e intentó que el austriaco no volviera a correr?



Falso. En la película, Marlene se sobresalta y llora, pero lo real es que se desmaya, de acuerdo al Washington Post. Después, en Rush se le ve a ella diciéndole "No, por favor" al piloto de Ferrari, cuando lo ve con el casco. Sin embargo, la que fue su esposa por 15 años (1976-1991) nunca lo hizo. "Hubiese estado mal tomar ventaja del accidente. Dependía de él parar o no", reveló.

Marlene y Niki Lauda, después del accidente de Nurburgring, junto a uno de sus dos hijos. (Foto: difusión) Marlene y Niki Lauda, después del accidente de Nurburgring, junto a uno de sus dos hijos. (Foto: difusión)

¿Niki Lauda se retiró de la última fecha por temor a chocarse, a pesar de que lideraba la tabla?



Verdadero. Niki Lauda perdió varios puntos en las cuatro carreras restantes y James Hunt se puso a tres. La última fecha fue el GP de Japón, un muy lluvioso 24 de octubre de 1976. Al cabo de dos vueltas, el austriaco se retiró. En Rush se ve que sale del circuito y se pone al lado de su esposa, pero la historia real está contada de un modo fascinante en una publicación de The Guardian:



"Me había salvado de morir por tan poco que no arriesgué más y me fui al aeropuerto. Le pedí al taxista que prenda la radio y justo cuando iban a decir el ganador, pasamos por un túnel y la señal se fue. Llegando estaba un empleado de Ferrari que quiso despedirse de mí. Cuando vi su cara, supe que Hunt era campeón", dijo.

James Hunt celebrando el título mundial de la F1 en 1976. Fue su único título y se retiró tres años después. (Foto: Getty Images) James Hunt celebrando el título mundial de la F1 en 1976. Fue su único título y se retiró tres años después. (Foto: Getty Images)

¿Fueron Niki Lauda y James Hunt enemigos eternos?



Falso. La película muestra un reencuentro amistoso hacia el final, pero nada más salvo respeto. Sin embargo, Niki Lauda reveló que el británico, más bien, era su único amigo, según la entrevista que le hace The Telegraph :



"Sí, éramos mi amigo, a diferencia de los otros. Y podías manejar a dos centímetros de él sabiendo que no haría una estupidez ni cometería un error, porque era muy bueno. De hecho, me gustaba su forma de vida [llena de excesos]. Durante un tiempo lo hice, pero tenía límites. Nunca hubiera podido tomar antes de correr", recuerda el austriaco, quien incluso, por un corto lapso, compartió con Hunt un departamento en Londres.

El cariño y el respeto fueron mutuos. James Hunt, ni bien ganó el título mundial en 1976, dijo: "Debo disculparme con Niki porque esta carrera se corrió en circunstancias ridículas. Entiendo que se haya retirado. Luego de un accidente así, ¿qué más podía hacer? Siento que soy un justo campeón, pero que también lo es él. Me hubiese encantado que empatáramos".

Aunque hayan algunas diferencias, Rush supo retratar la valentía, tenacidad y habilidad de Niki Lauda, uno de los mejores pilotos que ha dado la Fórmula 1. Existen algunas protestas por parte del entorno de James Hunt, fallecido en 1993, pues dicen que no era tan irresponsable y amante de las fiestas –aunque según Daily Mail, "durmió con 5000 mujeres" –, pero esa será otra historia.

El afiche de Rush, película estrenada en 2013. El afiche de Rush, película estrenada en 2013.

► El automovilismo está de luto: falleció Niki Lauda, el tres veces campeón de la Fórmula 1, a los 70 años



► ¡Mercedes Imparable! Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de España mientras que Valtteri Bottas quedó segundo



► Valtteri Bottas se llevó el Gran Premio de Azerbaiyán mientras que Hamilton quedó segundo



► El amo Lewis: Hamilton se llevó el Gran Premio de China con Mercedes