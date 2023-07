¡No te pierdas toda la emoción de la Formula 1! Este fin de semana no solo se llevará a cabo la carrera del GP de Bélgica 2023, sino que el viernes 28 de julio se realizará la Qualy (clasificación) para definir quién se queda con la pole y el sábado 29 de julio se correrán las sprints Q1, Q2 y Q3. Los horarios para ver la qualy son 9:00 a.m. del viernes 28 de julio y para la sprint será a partir de las 8:30 a.m. del Centro de México el día sábado. Cabe destacar que la transmisión de ambos va por ESPN para todo Latinoamérica y vía Fox Sports Premium en exclusiva para México.

Qualy del GP de Bélgica 2023: mira la clasificación para la carrera | Video: @F1