La clasificación para el Gran Premio de Singapur 2023, se realizará este sábado 16 de septiembre en el Circuito Urbano Marina Bay. La carrera está programada para las 7:00 a.m. (hora de México), 8:00 a.m. (hora de Perú y Colombia) y las 10 a.m. (hora de Argentina). Será transmitido por ESPN y Star Plus para toda América Latina, con excepción en tierras mexicanas, donde se podrá seguir a través de Fox Sports Premium. Revisa en esta nota los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún detalle.

Sigue el Qualy del GP de Singapur | VIDEO: @F1