¿Quién no se ha quejado del tráfico en Lima? Resulta casi imposible conocer a alguien que no le disguste estar horas detenido, ya sea dentro de un carro particular o uno privado.

Por esta razón, en Depor quisimos averiguar cómo es que un campeón de rally como Lucho Alayza lidia con este gran problema. Y la mejor idea fue recorrer, junto al piloto nacional, las calles de la capital, en este caso del distrito de Chorrillos, para identificar los problemas más comunes que la población encuentra.

Para Alayza, los mayores factores del tráfico son el poco respeto que los conductores tienen hacia el otro, la irresponsabilidad de los que están al volante, la falta de educación vial y el mal cuidado que tienen las pistas. Justamente, durante el trayecto, nos topamos con alguno de estos inconvenientes que ejemplifican lo antes mencionado.

Cabe señalar que Lucho Alayza agregó que se debería tener mayor rigurosidad al momento de que las personas obtienen sus licencias. Además un control más exhaustivo en cuanto a los implementos y accesorios que todo carro debe tener para su revisión técnica.